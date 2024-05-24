منتدى الجزيرة يناقش تحولات الشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

تنطلق غدا السبت فعاليات منتدى الجزيرة الـ15 الذي تنظمه شبكة الجزيرة الإعلامية على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "تحولات الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى"، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والإعلاميين من بلدان عديدة.

وسيناقش المنتدى في نسخته لهذا العام التحولات العميقة التي أحدثتها عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة، سواء على المستويين الفلسطيني والإسرائيلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما سيبحث تبعات القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن تسليطه الضوء على أنماط التغطية الإعلامية التي حظيت بها عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة ودور المؤثرين في جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

تُنظِّمُ شبكة الجزيرة الإعلامية منتداها السنوي الخامس عشر، بالعاصمة القطرية، الدوحة، يومي السبت والأحد، 25-26 مايو/أيار 2024، تحت عنوان تحولات الشرق الأوسط بعد "#طوفان_الأقصى"، بحضور نخبة من السياسيين والخبراء والإعلاميين وصنَّاع القرار.#منتدى_الجزيرة15https://t.co/eZuyS5FBVW pic.twitter.com/jCmiJoqUTr — Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) April 21, 2024

الأفق السياسي

وسيستعرض المتحدثون في جلسة "طوفان الأقصى في سياق النضال الوطني الفلسطيني.. المقاومة والأفق السياسي" عملية "طوفان الأقصى" ضمن السياق الوطني باعتبارها إحدى حلقات هذا النضال الرامي إلى مراكمة الفعل التحرري، وباعتبارها كذلك رد فعل على سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس وتوسيع الاستيطان وحصار غزة بما يهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

وينطلق النقاش من قاعدة أن عملية طوفان الأقصى رغم تكلفتها الإنسانية الكبيرة فتحت المجال مجددا حول الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وتتساءل الجلسة -حسب منظميها- إن كان "طوفان الأقصى" سيفتح أفقا سياسيا جديدا يتجاوز ترتيبات صفقة القرن ومآزق أوسلو ويكون بديلا عنهما، كما تتساءل عن شكل المقاومة مستقبلا ودورها في المشروع الوطني الفلسطيني.

أما جلسة "تداعيات الحرب على إسرائيل" فستناقش السياسة والمجتمع ومستقبل المشروع الصهيوني، تداعيات عملية "طوفان الأقصى" بعيدة المدى على الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتستعرض في هذا السياق ما بدأت تطرحه الأوساط السياسية والعسكرية والأكاديمية الإسرائيلية من أسئلة تمس وجود المشروع الصهيوني وشروط استدامته ومستقبله في المنطقة.

ميزان العدل

أما جلسة "العدالة الدولية في ميزان الحرب الإسرائيلية على غزة" فتختص بالحديث عن المسار القانوني الذي فتحته الحرب الإسرائيلية على غزة، والذي كان أبرز حلقاته الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والزخم الذي صاحب هذه القضية، فضلا عن مداولات القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتستعرض جلسة "النظام العربي والقضية الفلسطينية" تحولات في المواقف والرهانات والأدوار، المواقف العربية المتباينة من عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة، وتناقش الأسباب التي حدت بهذه المواقف لأن تصطبغ بصبغة الضعف أمام هذا الحدث وتداعياته الإنسانية والسياسية، كما تحاول استشراف مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء ما حدث.

كما تسلط جلسة "توازنات ما بعد الطوفان على الصعيد الإقليمي" الضوء على الوضع الإقليمي بعد الحرب على غزة، وتبحث في أدوار وإستراتيجيات القوى الرئيسية في المنطقة، ولا سيما إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، وانعكاس الحرب الدائرة على ميزان القوة لهذه الدول.

الأجندة الدولية

وفي جلسة بعنوان "غزة تعيد ترتيب أولويات الأجندة الدولية.. الشرق الأوسط، الصراع في أوكرانيا، التوتر مع الصين" يناقش المشاركون تأثير الحرب الدائرة في غزة على أجندات القوى الكبرى وتأثيرها على الصراعات والتوترات الدولية الأخرى، كالصراع في أوكرانيا والتوتر الصيني الأميركي، كما تناقش كذلك حدود الانخراط الغربي غير المشروط إلى جانب المشروع الصهيوني.

ويستضيف المنتدى المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي لمحاورتهم بشأن دورهم في الصراع الدائر بين السرديتين الفلسطينية والإسرائيلية، وسيتركز النقاش على طبيعة إسهام فئة الشباب في إدارة هذا الصراع، وعلى تنوع المنصات التي يستخدمونها واختلاف شروطها وسياساتها.

كما تبحث الجلسة -حسب برنامج المنتدى- نوعية الجمهور المتابع والمتفاعل مع هذه الفئة من الفاعلين، وتتطرق إلى المحتوى الذي يجري تداوله من حيث مصادره وآليات التحقق من صحته، وتقف على التحديات التي تواجه المؤثرين والضغوط التي يتعرضون لها بسبب مواقفهم وما يمارسونه من تأثير على جماهيرهم وعلى الرأي العام.

وتلقي جلسة "استهداف الصحفيين في الحرب على غزة.. واقع الانتهاكات وجهود الحماية" الضوء على الظروف التي تحيط بتغطية الصحفيين في غزة للحرب الدائرة هناك، وما يتعرضون له خلال هذه التغطية من مخاطر وتحديات وصلت في كثير من الأحيان إلى حد التصفية الجسدية.

وتبحث الجلسة كذلك في مدى التزام وسائل الإعلام الكبرى في تغطيتها للحرب على غزة بقواعد المهنة، خاصة ما يتعلق بالتوازن والموضوعية والبعد عن الانحياز أو تبني سردية بعينها والترويج لها والحرص على نقل الحقيقة من مختلف الزوايا والأبعاد.