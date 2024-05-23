3 مستوطنات جديدة لكل اعتراف.. خطة سموتريتش للتصدي للاعتراف الدولي بفلسطين

قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش -أمس الأربعاء- إنه يجب اتخاذ 6 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب ولحملتها القانونية ضد إسرائيل.

ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها عن هذا الموضوع- إلى سموتريتش قوله "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قدم العديد منهم، بمن فيهم أنا، طلبا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".

وأضاف أنه تم تكليف مستشار الأمن تساحي هنغبي بوضع خطة عمل، لكنه لفت إلى أن أي شيء لم يتم حتى الآن.

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، وبعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نيته متابعة أوامر الاعتقال ضد كبار قادة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ودعا الوزير الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفعيل خطة من 6 نقاط: