الشيخ عكرمة صبري للجزيرة نت: أدعو المقدسيين لجعل منازلهم "وقفا ذُريا"

القدس المحتلة- دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس اللجنة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين في القدس ممن يتهدد الاستيطان منازلهم وعقاراتهم، إلى جعلها "وقفا ذُريا".

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت شرح فيها ظروف وسبب دعوته في ظل السرطان الاستيطاني الذي يتربص بالقدس وخاصة البلدة القديمة وبلدة سلوان وحي الشيخ جراح.

في هذه المقابلة يجيب خطيب المسجد الأقصى عن مجموعة تساؤلات يوضح فيها معنى "الوقف الذُّري" ومبررات إطلاق دعوته وكيفية حماية منازل القدس من خلال وقفها، حيث يمكن لأصحابها الانتفاع بها دون إمكانية بيعها.

كما تناولت المقابلة إجراءات الاحتلال ضمن ما يسمى مشروع "التسوية" وهو تسجيل الأراضي، مما يعني حرمان الغائبين والمهجرين من أملاكهم واستيلاء الاحتلال عليها.

وتطرق الشيخ إلى فتواه في حكم من يبيعون منازلهم للاحتلال، ومجمل الأخطار التي تتربص بالمسجد الأقصى والقدس خلال السنوات القادمة.