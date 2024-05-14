شاهد.. "جراش" قرية مقدسية دمر الاحتلال معالمها إبان النكبة

القدس المحتلة- "جراش" قرية مقدسية فلسطينية هجر الاحتلال أهلها خلال النكبة ودمر كافة مبانيها، وأخفى معالمها.

تقع القرية المدمرة على سفح جبل يبعد نحو 21 كيلومترا إلى الغرب من مدينة القدس، وتتصل بطرق فرعية مع شارع القدس-بيت لحم.

وفق الناشط المقدسي فادي الأنصاري -المهتم بالقرى المهجرة وتصويرها- فإن مساحة القرية كانت تقدر بنحو 3400 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

ويضيف أن عدد سكان قرية جراش وقت النكبة كان يتراوح بين 200 و250 نسمة من 3 عائلات هي: زغاري، رمضان، سليم، يشتغل أغلبهم في الزراعة وتربية المواشي.

يوضح الأنصاري أن سكان القرية هجروا بعد النكبة بأشهر، وذلك منتصف أكتوبر/تشرين الأول 1948، بعضهم لجأ إلى الأردن، وبقي آخرون بمخيمات الضفة الغربية وخاصة في بيت لحم.

ويلفت إلى أن القرية دمرت بشكل كامل وأخفيت معالمها عند احتلال ما تبقى من القدس عام 1967.