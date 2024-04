القدس المحتلة- أطلق حراك "أنقذوا الحي الأرمني" في القدس المحتلة، نداء عاجلا الجمعة طالب فيه بحماية الحي الأرمني من "تهديد تاريخي حاسم يهدد وجوده"، وذلك بعد اقتحام شرطة الاحتلال قطعة أرض تسمى "حديقة البقر" في الثالث من الشهر الجاري برفقة مستوطنين تابعين لشركة (زانا) وإزالة الغرف المتنقلة المؤقتة التابعة لحراس البطريركية الأرمنية بالقدس.

ومع هذا الحدث الذي وصفه الأرمن بالاعتداء الخطير، يرتفع عدد الانتهاكات الجسدية والميدانية ضد الأرمن المعتصمين في حديقة البقر إلى 11 اعتداء منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويواصل المئات من الأرمن الاعتصام منذ أكثر من 150 يوما، رفضا لعقد الإيجار الذي وقّعته البطريركية الأرمنية مع رجل أعمال إسرائيلي عام 2021، والتي سيؤدي إلى تسريب 11 ألفا و500 متر مربع من عقارات الحي الأرمني داخل سور القدس، إلى جمعيات استيطانية.

وقال الحراك في ندائه -الذي وصل الجزيرة نت نسخة منه- وتحدث باسم 6 جمعيات ممثلة للأرمن في القدس، إن شرطة الاحتلال تضاعف التهديدات الوجودية التي يواجهها الأرمن، وتنحاز إلى طرف المستوطنين رغم الإجراءات القانونية والقضايا المستمرة والقائمة في المحاكم الإسرائيلية، واصفا ذلك بالانتهاك الصارخ للمعايير القانونية، والدوس على حقوق الطائفة الأرمنية.

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف المعنية بما فيها رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى وعي العالم بهذه الأزمة الوجودية والاتحاد للتضامن معنا، وبذل أقصى ما بوسعهم للحفاظ على الوضع الراهن في الحي الأرمني، ومطالبة حكومة إسرائيل بإصدار أمر للشرطة بالتوقف عن مساعدة وتحريض وحتى قيادة الهجوم على الجالية الأرمنية والحي الأرمني".

The 16-century old Armenian presence in Jerusalem is under threat by Israel. By confiscating Armenian Patriarchate’ land & continuing to harass Christians of Jerusalem, Israel is trying to alter identity of the Holy City. The Church is fighting back. Int’l Cmty must support it. https://t.co/95X2pZKtCi

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 4, 2024