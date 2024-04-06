فلسطينيو غزة يحصون خسائرهم بعد 6 أشهر من الحرب

غزة– يُظهر استطلاع رأي عشوائي أجرته الجزيرة نت أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، قد فقدوا العديد من أقاربهم، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب الوحشية التي يشنها منذ 6 أشهر والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما يُظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين قد فقدوا منازلهم ومزارعهم، وباتوا نازحين في خيام تفتقد أدنى مقومات الحياة الآدمية.

ودفعت الجرائم الإسرائيلية المروعة، جنوب أفريقيا إلى رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة "إبادة جماعية"، والتي أمرت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

أما بخصوص تدمير المساكن والبنية التحتية، فقد قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاجوبال، في تصريحات صحفية أصدرها في الثامن من مارس/آذار الماضي، إن الدمار في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية شمل 70% من المنازل، مؤكدا أن ما يحدث يرقى إلى الإبادة الجماعية.