طهران – مثل كل عام، شارك اليوم الجمعة مئات آلاف الإيرانيين في مسيرات "يوم القدس العالمي" رافعين الأعلام الإيرانية والفلسطينية وأعلام حركات المقاومة المتحالفة مع طهران وسط هتافات "الموت لإسرائيل ولأميركا، ولسنا محايدين في معركة الحق والباطل، ونتوق إلى مقارعة إسرائيل".

قد لا تكون هذه المشاهد جديدة على الإيرانيين الذين اعتادوا المشاركة في المسيرات السنوية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ أن دعا مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، بعد 4 أشهر فقط من انتصار ثورة 1979، المسلمين إلى إحياء يوم القدس في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

لكن التطورات الإقليمية حوّلت المناسبة إلى حدث ذي أهمية قصوى لطهران.

مطالب شعبية

فعلاوة على المجازر التي ارتكبها الاحتلال طوال 6 أشهر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يحل يوم القدس 2024 بعد مضي 4 أيام على الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل قائدين كبيرين في الحرس الثوري و5 مستشارين عسكريين آخرين.

وحاورت الجزيرة نت عددا من المشاركين في مسيرات يوم القدس بالعاصمة طهران، تفاوتت مطالبهم من سلطات بلادهم حيال إسرائيل بين الإدانة في المحاكم والأوساط الدولية والرد المباشر بعد استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. بيد أنهم يجمعون على "ضرورة المساهمة في تحرير أولى القبلتين بكل ما أوتيت الثورة الإسلامية من قوة".

وفي شارع "الثورة الإسلامية" حيث ساحة "الفردوسي" وسط طهران، يذكّر الحاج حميد رضا (72 عاما) "بالدعم الغربي المطلق للعدو المحتل منذ وعد بلفور عام 1917 ثم تسليح منظمة الهاغاناه والتغطية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في فلسطين والمسارعة في الاعتراف بتشكيل الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة".

وأكد في حديثه للجزيرة نت أنه "لا يفل الحديد إلا الحديد وأن المسجد الأقصى سوف يحرر بسواعد من حديد لأن ما يُحتل بالقوة لن يتحرر إلا بها".

أما الحاجة بتول (61 عاما) فتقول للجزيرة نت إنها "لا ترى حلا للقضية الفلسطينية بغير حذف إسرائيل من الخريطة لأن الاحتلال لا يفكر إلا في القضاء على الجمهورية الإسلامية واحتلال أراضي الدول الإسلامية".

وأكدت أن الدم الإيراني قد اختلط بالدم الفلسطيني دفاعا عن القدس الشريف، وأن الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا والمجازر في غزة لن تجلب لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنجازا مهما ليتظاهر بالنصر"، قائلة "الطير يرقص مذبوحا من الألم".

عامل ردع

في حين اعتبر الشاب مهران (24 عاما) أن القصف الإسرائيلي على القنصلية وضع بلاده عشية يوم القدس أمام "ثنائية الانتقام وتفادي التصعيد".

ورأى -في حديثه للجزيرة نت- في "تحويل طهران إلى قدرة نووية عامل ردع سيضع حدا للغطرسة الصهيوأميركية حيال إيران من جهة، ونصرة للأقصى المبارك من جهة أخرى".

وبعد أن دأب الإيرانيون في المسيرات السنوية خلال العقود الماضية على المطالبة بدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، احتلت الهجمات الإسرائيلية على المصالح الإيرانية في سوريا حيزا كبيرا من هتافات يوم القدس 2024 والتي طالبت بالانتقام.

وعلى هامش تشييع المشاركين في مسيرات القدس بطهران ضحايا الهجوم على القنصلية، أوضح الباحث الإستراتيجي علي رضا تقوي نيا أن يوم القدس "يحل علينا هذا العام في وقت ترى فيه إسرائيل نفسها متورطة في أطول حرب تخوضها منذ نصف عام وارتكبت خلالها أبشع الجرائم وتكبدت أكبر عدد من الضحايا".

وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الباحث الإيراني إلى "انعدام آمال الصهاينة في تحقيق النصر في معركة طوفان الأقصى".

ويقول إنه بحلول يوم القدس "تقترب تل أبيب من تحدي الزوال أكثر أي وقت مضى، إذ يهرب مئات آلاف المستوطنين من البلدات المحاذية لقطاع غزة ولبنان، ناهيك عن تزايد الهجرة العكسية من كيان الاحتلال واحتدام ضغط الشعوب على الأنظمة الغربية بسبب دعم ساستها لآلة القتل الإسرائيلية في غزة".

واعتبر "حضور الإيرانيين الواسع في تشييع جثامين ضحايا هجوم القنصلية بمثابة استفتاء شعبي حول كيفية الرد الإيراني على الانتهاكات الإسرائيلية ونصرة الأقصى المبارك"، مؤكدا أن فعاليات يوم القدس هذا العام تعيد القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى واجهة الملفات العالمية وتذكّر بضرورة وضع حد لمأساة فلسطين.

نجاعة خيار المقاومة

من ناحيته، قرأ سكرتير اللجنة السياسية في جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني أحمد رضا روح الله زاد فعاليات يوم القدس 2024 في سياق "معركة طوفان الأقصى التي شكلت منعطفا في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني".

وفي تصريحه للجزيرة نت، رأى زاد في "المشاركة الشعبية الكبيرة بفعاليات يوم القدس العالمي إشادة ودعما لمعركة طوفان الأقصى ولرؤية الإمام الخميني التي رسمت -قبل أكثر من 4 عقود- خريطة تحرير القدس الشريف".

وأوضح أن نتائج المعركة الراهنة مع إسرائيل تتواصل مختلفة عن كل الحروب التي خاضتها "الصهيونية العالمية" وأدت إلى تفكيك الإمبراطورية العثمانية واحتلال الأراضي الفلسطينية.

وخلص إلى أن "الكيان الصهيوني لم يبلغ من الضعف والعزلة ما بلغه بحلول يوم القدس 2024 مما يؤكد نجاعة خيار المقاومة وهشاشة نظرية الردع لدى الكيان".

وعشية يوم القدس العالمي، تفاعل مغردون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي حول الردع النووي بين من يرى أن الترسانة النووية الإسرائيلية لم تمنع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وآخرين يرون في حرمة تصنيع القنبلة الذرية عاملا لتمادي إسرائيل في استهداف المصالح الإيرانية بسوريا.

وطالب المغردون الإيرانيون تحت وسم "القنبلة الذرية" و"إيران النووية" بصناعة قنبلة واحدة على أقل تقدير.

في المقابل، رأى الباحث الإستراتيجي علي رضا تقوي نيا في بلوغ بلاده "مرحلة تمكنها من صناعة القنبلة أيّ وقت تشاء عامل ردع أمام التعنت الإسرائيلي والأميركي، بدلا من صناعتها لأنها محرمة وفق الشريعة الإسلامية".