نيويورك- بمجرد دخول مكان الاعتصام في كلية مدينة نيويورك يمكن ملاحظة طاولات مصطفة بجوار بعضها، ممتلئة بأصناف من الأطعمة والمشروبات، كالطعام الصيني، والباكستاني، والعربي، والحلويات، والمشروبات الباردة والساخنة، ويتشابه هذا المشهد مع خدمات منظمة لحراك الطلاب في جامعة كولومبيا، وغيرها من الجامعات الأخرى.

وإزاء ذلك، يتبادر إلى الأذهان سؤال: مَن يأتي بكل هذه الأصناف؟ وكيف يُدار هذا المكان؟ وهو التساؤل الذي دفع مغردين ووسائل إعلام للتشكيك في نزاهة الاعتصامات، وتساءلوا عمن يمول ويدعم هذه الاحتجاجات، في تلميح لتدخل جهات خارجية.

لذا، تحدثت الجزيرة نت مع مجموعة من المنظمين لهذه الاعتصامات عن كيفية إدارتها وتدبير احتياجات المعتصمين.

Wonder who bought all of these tents, and why are they so similar? Looks like it was sourced from one location pic.twitter.com/o7xAYqxdTL

— Tom (@ThomasJ79x) April 24, 2024