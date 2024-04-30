واشنطن تشتري مقاتلات سوفياتية من حليف لروسيا

ذكر تقرير لصحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أن الولايات المتحدة اشترت 81 طائرة حربية سوفياتية قديمة وغير صالحة للاستخدام من كازاخستان.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" الأميركي عن الصحيفة أن كازاخستان -التي تعمل على تحديث أسطولها الجوي- عرضت في مزاد علني 117 مقاتلة وقاذفة سوفياتية، بما فيها طائرات اعتراضية من طراز "ميغ 31" وقاذفات قنابل مقاتلة "ميغ 27" ومقاتلات "ميغ 29" وقاذفات "سوخوي 24" من حقبة السبعينيات والثمانينيات.

وبلغت قيمة البيع المعلنة مليار تنغي كازاخستاني (نحو 2.26 مليون دولار) أي ما يعادل متوسط قيمة الطائرة الواحدة 19 ألفا و300 دولار.

وذكرت الصحيفة الأوكرانية أن الدافع وراء شراء الولايات المتحدة لم يكشف عنه بعد، لكن من الممكن استخدام الطائرات بأوكرانيا، حيث توجد مثيلاتها في الخدمة. وقد تمت عملية البيع من خلال شركات خارجية، بحسب موقع "ريبورتر" الروسي.

ونظرا لاعتماد أوكرانيا المستمر على أسلحة الحقبة السوفياتية، يمكن أن تكون هذه الطائرات مصدرا لقطع الغيار أو ملاذا إستراتيجيا بنشرها للتمويه في المطارات، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن جهود كازاخستان -الواقعة في آسيا الوسطى- لترقية قدراتها العسكرية تبدو متزامنة مع مشاركتها المتزايدة مع الدول الغربية، وهو ما يشير إلى التحول بعيدا عن العلاقات التاريخية مع موسكو.

وتعكس الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والتعليم والبيئة والموارد المعدنية العلاقات العميقة بين كازاخستان والدول الغربية، في وقت تواجه فيه تحديات جيوسياسية تفرضها الدول المجاورة مثل روسيا والصين وأفغانستان وإيران.