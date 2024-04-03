عاملة إغاثة أكدت قبل مقتلها عزمها على انتهاز أي فرصة لإطعام أهل غزة

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن عاملة في مجال الإغاثة تحدثت إليها قبل مقتلها بأيام في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، أكدت عزمها على اغتنام "أي فرصة" لتوصيل الطعام للسكان الجوعى.

ولقيت الأسترالية زومي فرانكوم (43 عاما) مصرعها هي و7 آخرين، من بينهم 3 بريطانيين، أثناء عملهم مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية غير الحكومية عند شارع الرشيد جنوب دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي مقتل عدد من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية الاثنين الماضي وسط قطاع غزة. والضحايا ينتمون لجنسيات أسترالية وبولندية وبريطانية، إضافة لمواطن أميركي كندي. وإثر ذلك، أعلنت المنظمة تعليق عملياتها في المنطقة فورا.

نجمة ساطعة

وقُتل العاملون السبعة بعد فراغهم من تنسيق تسليم مئات الأطنان من المواد الغذائية عبر طريق بحري جديد من قبرص، بحسب تقرير لـ"بيل ترو" كبير مراسلي الصحيفة للشؤون الدولية.

وأفاد التقرير أن فرانكوم -التي وصفها أصدقاؤها بأنها "نجمة ساطعة" و"هبة للعالم"- التقت بصحيفة إندبندنت قبل 3 أسابيع أثناء عملها في الأردن لإسقاط مساعدات إنسانية جوا، حيث كانت تساعد في تحميل مواد غذائية ووجبات طعام على طاولات نقالة وشحنها على متن طائرة عسكرية أردنية خارج العاصمة عمّان.

وكانت تلك الإمدادات تُجهَّز لإسقاطها على المناطق الأكثر تضررا من الحرب في غزة، التي لا تصلها سوى القليل من المساعدات أو لا تصلها أبدا، وفق إندبندنت.

30 مليون وجبة

وقالت فرانكوم في المقابلة، بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع إن طائرة نقل عسكرية من طراز (سي 130) محملة بـ16 طاولة من وجبات المطبخ المركزي العالمي الجاهزة، ستقلع بعد لحظات إلى شمال غزة. وأضافت أن منظمتها قدمت أكثر من 30 مليون وجبة حتى الآن.

وقدّرت الأمم المتحدة أن هناك 300 ألف شخص يتضورون جوعا أو يعيشون في ظروف تشبه المجاعة.