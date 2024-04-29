فيديو.. مقدسي يقطع الطريق على محاولات الاستيلاء على منزله

القدس المحتلة- بالترغيب أحيانا، والترهيب أحيانا كثيرة لا تتوقف مساعي المستوطنين الإسرائيليين لترحيل المواطن المقدسي عبد الله غانم ابن بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، من منزله الذي توارثه عن أبيه عن جده.

يعيش غانم حياة مريرة يصفها بـ"الجحيم" مع وجود مستوطنين يحتلون منازل بجوار منزله، ويواصلون الضغط عليه كي يبيعهم منزله أو يرحل عنه.

يكافح المواطن المقدسي وعائلته للبقاء رغم سوء الجوار، لكن الأمر تعدى اعتداءات المستوطنين إلى الجمعيات الاستيطانية التي تتهافت عليه بالإغراءات المالية والمضايقات، ومن بينها تغريمه مبلغا يعادل 183 ألف دولار أميركيا كمخالفات، يقول إنها على مركبته المركونة في مرآب قريب من البيت.

تلك الحال دفعت غانم إلى خطوة جريئة بتسجيل أرضه والمنزل المقام عليها "وقفا ذريا"، أي إبقاء حق المنفعة والتصرف في العقارات للعائلة وأبنائها وأحفادها ومن يليهم، ووثق ذلك في المحكمة الإسلامية بمدينة القدس، في مسعى لحمايته وحماية الأرض من أنياب الاستيطان.

وبهذه العملية يقطع غانم الطريق على أي محاولات للسيطرة على ملكية العقار أو بيعه، إلا بموافقة رسمية من الأوقاف الإسلامية في القدس.