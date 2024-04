واشنطن- تزلزل حركة الاحتجاجات الطلابية الساخنة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرتبط به من جدل حول دعم واشنطن غير المسبوق وغير المشروط، خصوصية العلاقات الأميركية الإسرائيلية، التي اعتبرها البعض رباطا مقدسا لن يتعرض لأي اهتزازات ذات قيمة.

وكانت أغلبية الأميركيين قد دعمت إسرائيل عند بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب عملية طوفان الأقصى، لكن الرأي العام الأميركي تغير على مدار الأشهر الستة الماضية، إلى أكثرية تعارض الحرب وتطالب بوقفها.

وظهر ذلك واضحا في أرقام استطلاعات الرأي والتحركات والتظاهرات التي عمت شوارع المدن الأميركية، وتزامن مع تغير في لهجة الخطاب الرسمي الأميركي وصل إلى تهديد الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير السياسة الأميركية تجاه حرب إسرائيل، إن لم تراجع سلوكها العسكري وتتجنب استهداف المدنيين وقوافل الإغاثة.

أضاف الحراك الطلابي الضخم والذي امتد لمئات الجامعات، وقادته جامعات النخبة مثل هارفارد وكولومبيا وييل ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، ديناميكية جديدة مؤثرة، استدعت معها الذاكرة الجمعية الأميركية سنوات الاحتجاجات ضد حرب فيتنام.

ومن الجدير بالذكر أن أغلب العائلات الأميركية تنظر بفخر، وتطلع إلى جامعات النخبة المرموقة (Ivy League)، وتربي أولادها على الحلم بدخول إحدى هذه الجامعات التي تضع خريجيها على مسار الصعود الوظيفي والطبقي المميز، لذا فمن شأن متابعة التعامل الأمني الخشن مع طلاب هذه الجامعات المحتجين بلا عنف ضد سياسات إدارة جو بايدن وإدارة جامعاتهم، أن يسبب غضبا واسعا في فئات أميركية غير مسيسة بالضرورة.

ولم يألف الأميركيون، الذين منحهم التعديل الدستوري الأول حقا مطلقا بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي، صور اعتداءات رجال الشرطة وقوات الحرس الوطني المسلحة على طلاب وأساتذة جامعات النخبة، وصدمهم تبرير اللوبيات المؤيدة لإسرائيل لهذه الممارسات الغريبة على الساحة الأميركية، وعلى رأسها اعتقال أكثر من 500 من طلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين.

دفع الحراك الطلابي الأميركي لتأكيد صعود التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي، خاصة مع مشاركة النائبة إلهان عمر في بعض الفعاليات الجامعية، ومباركة عدد آخر من أعضاء الكونغرس مثل النائبة رشيدة طليب، والسيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكسندريا كورتيز، وأصبح من المعتاد أن يعلن أعضاء من مجلسي الكونغرس معارضتهم لسياسات إسرائيل.

فعلى سبيل المثال غرد السيناتور التقدمي المنتمي للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، ورد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة "إكس" وقال بلا أي خوف من تبعات ما سيقوله "لا يا سيد نتنياهو، ليس من قبيل معاداة السامية أو تأييد حماس أن نشير إلى أنه في غضون ما يزيد قليلا على 6 أشهر قتلت حكومتكم المتطرفة 34 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 77 ألفا آخرين، منهم 70% من النساء والأطفال، لن تصرفوا انتباهنا عن هذه الحرب غير الأخلاقية".

من ناحية أخرى، حققت النائبة سمر لي فوزا لافتا في الانتخابات التمهيدية في ولاية بنسلفانيا قبل يومين، وذلك على الرغم من حشد اللوبيات اليهودية للكثير من الموارد ضدها لإخراجها من الكونغرس، بعدما أصبحت واحدة من أكثر المشرعين المناهضين لإسرائيل صراحة خلال العامين الماضيين، لتفوز بنسبة 61% من الأصوات.

No, Mr. Netanyahu. It is not antisemitic or pro-Hamas to point out that in a little over six months your extremist government has killed 34,000 Palestinians and wounded more than 77,000 – 70% of whom are women and children.

You will not distract us from this immoral war. pic.twitter.com/oDaiyU4ipD

— Bernie Sanders (@SenSanders) April 25, 2024