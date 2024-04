إزالة الغابات.. أخطار عالمية جديدة وأزمة مناخ متفاقمة

بينما يتطلع قادة 145 دولة إلى الوفاء بتعهداتهم في وقف مسار إزالة الغابات بحلول عام 2030، فإن نتائج التقرير التقييمي السنوي تجعل من تلك الآمال بعيدة المنال، حتى مع تلك الخطوات الواعدة التي حققتها كل من البرازيل وكولومبيا.

ويسلط التقرير الصادر عن "معهد الموارد العالمية" -الذي يهتم بقضايا البيئة والمناخ والغذاء- الضوء على الغطاء الغابي في العالم، معتمدا على قاعدة بيانات يشرف عليها فريق من الباحثين في مختبر "غلاد" بجامعة ميريلاند الأميركية.

وتركز منصة مراقبة الغابات في العالم التابعة للمعهد -في تقريرها- على التغيرات التي تطرأ على الغابات في المناطق الاستوائية لجهة أن حوالي 96% من خسارة المساحات الغابية تكون في هذه المنطقة.

كما يركز التقرير على الغابات في المناطق الاستوائية الرطبة، وهي الغابات المطيرة التي تستحوذ على أهمية بالغة في التنوع البيولوجي وتخزين الكربون وتعديل التأثيرات المناخية الإقليمية والمحلية.

ويتضح -من خلال بيانات التقرير- أن فقدان الغابات تراجع في كل من البرازيل وكولومبيا ما بين عامي 2022 و2023 بنسبة 36% و49% على التوالي.

لكن إجمالا فإن حجم الغابات الأولية الاستوائية -التي تمت خسارتها عام 2023- لا تزال في مستويات شبه ثابتة على مدار السنوات السابقة.

وبينما تسلحت بعض الدول بالإرادة السياسية للحد من فقدان المساحات الغابية، فإن أخرى شهدت زيادات حادة مثل بوليفيا ولاوس ونيكاراغوا والكاميرون والكونغو الديمقراطية والكاميرون وإندونيسيا.

Brazil's share of total tropical primary forest loss dropped dramatically from 43% in 2022 to 30% in 2023.

