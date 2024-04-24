من تل أبيب إلى حيفا.. أوريان 21 تسأل: هل هذه نهاية إسرائيل؟

بعد 6 أشهر من الحرب في غزة، أصبح الرأي العام الإسرائيلي ممزقا بالخوف، يتساءل عن اليوم التالي في بلد يدفع فيه اليمين المتطرف إلى التطهير العرقي في قطاع غزة، ويواجه اليسار صعوبة في إيجاد وجهته، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لقيود شديدة على حرياتهم العامة.

بهذه الجمل لخص موقع "أوريان 21" -مقالا مطولا لمبعوثه الخاص إلى إسرائيل وفلسطين جان شتيرن- حاول فيه أن يعطي صورة عن الوضع داخل إسرائيل من خلال الحديث المباشر إلى الإسرائيليين والفلسطينيين هناك.

انطلق الكاتب من حديث عابر مع إسرائيليين على شواطئ تل أبيب على بعد 70 كيلومترا من غزة، وأسلحة جنود الاحتياط الظاهرة تذكّر بالحرب هناك، فقال موكي (54 عاما)، القادم من لينينغراد بروسيا، إنه هاجر إلى إسرائيل عام 1997 وشارك في الحرب في لبنان عام 2006، وعندما سأله عن الوضع في إسرائيل رد بالقول "بلد قذر".

أما حنا (27 عاما) المولودة في سانت بطرسبورغ، فقد وصلت قبل عامين هربا من روسيا وحربها في أوكرانيا، وهي تكرر عبارة موكي وتخطط لاستئناف رحلتها، وربما لن تكون الوحيدة، إذ يقول دبلوماسي أوروبي إن طلبات الحصول على جوازات السفر تتزايد بشكل حاد في القنصليات الغربية، وقد تضاعفت خمس مرات هذا العام.

وتكرر غابرييلا لازمة "بلد قذر" التي قالها السابقان، وهي -كما يقول الكاتب- مشاركة في مظاهرات عام 2023 للدفاع عن المحكمة العليا التي وصفتها باللعينة، وغضبها كبير على "حكومة الخاسرين" العاجزة عن تحرير المحتجزين والانتصار في "هذه الحرب الرهيبة" التي بدأتها.

فليذهب وليذهبوا جميعهم

ومن جانبها، تصرخ ماريانا "دعوهم يخرجون من هنا. إنهم خاسرون!"، هذه الحرب لن توصلنا إلى أي مكان، ويضيف وزير الصحة السابق نيتسان هورويتز -وهو الزعيم السابق لحزب ميرتس من اليسار الصهيوني- "الحكومة القذرة. إنهم غير أكفاء"، في حين يستنكر دبلوماسي أوروبي "الأخطاء المنهجية الفظيعة" التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وبعد أكثر من 6 أشهر من الحرب -كما يقول المراسل- وصلت الكراهية تجاه نتنياهو إلى مستوى لم يسبق له مثيل في إسرائيل، إذ يشعر الإسرائيليون بالغضب عندما يعلمون أن ابنه يائير لجأ إلى ميامي تحت حماية اثنين من رجال الموساد، وزوجته لديها صالون لتصفيف الشعر في مقر إقامتها.

يقول نيتسان هوروفيتس "ليس لدى نتنياهو أي أفكار سوى إنقاذ زوجته وابنه وأحبائه. فليذهب، وليذهبوا جميعهم".

"بلد قذر"، يقول فلسطيني من سكان حيفا يخشى إظهار التضامن مع غزة خوفا من تحطيم حياته، إذ يستطيع الإسرائيليون التعبير عن غضبهم، لكن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يصمتون، حيث الحرية للبعض والهراوات للبعض الآخر.

ويقول الأستاذ في الجامعة العبرية يوآف رينون إن شمشون، البطل الديني القومي والشخصية الرمزية للمسيحانيين الذين شاركوا في حكم إسرائيل، كان "أنانيا مجنونا"، وهم يعتقدون أن قوته تجعل منه شخصا لا يقهر.

وأوضح أن هذه الأسطورة التي أودعت في الكتب المدرسية الدعائية تقترب من نهايتها، وأن الوقت قد حان للانتقال من فكرة مبنية على القتل إلى الدفع من أجل الحياة، "يجب أن نجعل هذه الأرض مساحة حياة لا مساحة موت لليهودي والفلسطينيين"، كما يقول.

تفكير جميل بالتمني -كما يعلق المراسل- في وقت "قام فيه الإسرائيليون بإبادة غزة بدافع الغضب لا بدافع الضرورة"، و"ما زال من الممكن أن يحدث المزيد".

هراري: نتنياهو يواصل وعد الإسرائيليين بالنصر الشامل، لكن الحقيقة هي أننا على بعد خطوتين من الهزيمة الكاملة، حيث تميز نتنياهو تماما كما هي حال شمشون بــ"الفخر والعمى والانتقام"

يقول المؤرخ الليبرالي يوفال نوال هراري إن "نتنياهو يواصل وعد الإسرائيليين بالنصر الشامل"، لكن الحقيقة هي أننا على بعد خطوتين من الهزيمة الكاملة، حيث أظهر نتنياهو "الفخر والعمى والانتقام" تماما مثل شمشون.

في هذه الأثناء، يبقى السؤال الذي يطرحه معظم الإسرائيليين بصوت عالٍ، سواء كانوا يهودا أو مسيحيين أو مسلمين، على أنفسهم وعلى الصحفي العابر هو "هل ترى أن هذه هي نهاية إسرائيل؟".

ويبدو الكثيرون خائفين من هذا الشيء الذي يلقي بظلاله الرمادية على البلاد، حسب مبعوث أوريان 21.

الجنرالات هم لعنة إسرائيل

غير أن الخروج من هذا المأزق المميت -كما يقول المراسل- هو جوهر عمل أورلي نوي (54 عاما) المولودة في إيران ورئيسة منظمة بتسيلم، أقوى منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في إسرائيل، ساهمت في السنوات العشر الماضية في توصيف الفصل العنصري الإسرائيلي، وكشفت عن استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة.

بالنسبة لأورلي نوي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا يمكن أن يجعلنا ننسى "سنوات الاحتلال والحصار والإذلال والقمع القاسي للفلسطينيين في كل مكان، وخاصة في غزة"، وهو موقف تسبب في انسحاب البعض من منظمة بتسيلم، إلا أن ذلك لم يثنها عن التضامن مع الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة.

من جانبه، يحاول الجنرال يائير غولان إحياء يسار أكثر تقليدية لأنه يهدف إلى تولي رئاسة حزب العمل هافودا، ويقول أحد المثقفين إن نائب رئيس الأركان السابق هذا "مثل كل الجنرالات، عندما يتوقفون عن الخدمة يبدؤون بالحديث عن السلام، لأنهم يعرفون أنه من المستحيل كسب الحرب".

ومع أن ترشيح الجنرال غولان على رأس ائتلاف يساري مقبل يحظى بقبول نشطاء المظاهرات في تل أبيب والقدس، فإنه يواجه مقاومة كبيرة كذلك، إذ يقول ناشط سابق في حزب ميرتس إن "الجنرالات هم لعنة إسرائيل".

ويقول النائب السابق في الكنيست جمال زحالقة إن "اليسار الصهيوني لا يحب نتنياهو ولكنهم يحبون سياساته"، ويضيف "لقد دعموا النكبة عام 1948، ثم الفصل العنصري بحكم الأمر الواقع، والاستيطان والآن الإبادة الجماعية".

وعلى الرغم من المظاهرات التي استعادت قوتها منذ منتصف مارس/آذار الماضي، فإن اليسار الإسرائيلي ليس لديه برنامج واضح فيما يتعلق بالسلام، ذلك الشيء العظيم المنسي في هذه اللحظة في بلد كله في حالة حرب، كما يقول المراسل.

وحشية صادمة

يقول آري ريميز، مدير الاتصالات في منظمة "عدالة" الحقوقية الفلسطينية غير الحكومية، إن "الصحافة الإسرائيلية تشبه الأوركسترا، حيث يعزف الموسيقيون على الآلة نفسها"، ولا تجد أي فلسطيني على شاشة التلفزيون، وهي تدعم جرائم الحكومة.

ومع أن الاستماع إلى قناة الجزيرة أصبح أمرا "ضروريا" بالنسبة للعديد من الفلسطينيين والإسرائيليين للحصول على معلومات متنوعة، فإن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قانونا يهدف إلى منعها من البث، وفق ما تورد الصحيفة.

ويقول زحالقة إن "الوحشية صادمة، لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو الطريقة التي يدعم بها الإعلام الإسرائيلي هذه الوحشية ويقدم لنا أبطالا إسرائيليين. معظم الناس لا يعرفون ما يحدث لحرية التعبير أو لا يهتمون بها".

زحالقة: حريات الفلسطينيين في إسرائيل مهددة، وأي انتقاد من قبلهم يُنظر إليه على أنه خيانة، ويعد التعاطف مع أهل غزة تعاطفا مع الإرهاب

ومثل حرية التعبير، فإن حريات الفلسطينيين في إسرائيل مهددة، وأي انتقاد من قبلهم يُنظر إليه على أنه خيانة، ويعد التعاطف مع أهل غزة تعاطفا مع "الإرهاب"، يقول عدي منصور "تم توجيه التهم إلى أكثر من 95 طالبا من 25 كلية وجامعة".

وبالنسبة لمنصور، فإن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بمنع الفلسطينيين من التعبير عن هويتهم، في مواجهة الخسائر الفادحة التي خلفتها حرب لا يتوقع أحد نتائجها بأكثر من 35 ألف شهيد، وما لا يقل عن 50 مليار دولار من الدمار في قطاع غزة، مع استمرار الإبادة الجماعية.

ويتساءل أحد المثقفين من نابلس "يمكننا أن نسأل أنفسنا هل نهاية إسرائيل هي مسألة وقت أم مسألة دعم؟"، ويقول أحد الدبلوماسيين "إنها نهاية النموذج بلا شك، ولكنها ليست نهاية البلد".

وتساءل المتظاهرون في تل أبيب والقدس مطلع أبريل/نيسان الجاري "ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ المشكلة ليست في اليسار أو اليمين، إنها بلادنا"، كما قالت غابرييلا للمراسل، داعية إلى نشر قوة دولية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية.

ويقول جمال زحالقة: نحن هنا نواجه بشكل مباشر مدنيين وسياسيين وصحفيين ومثقفين إسرائيليين، والجميع تقريبا يسيرون في الاتجاه نفسه "اقتلوهم حطموهم".

ويضيف "تصور طيارا إسرائيليا يركب طائرته المقاتلة، ويضغط على الزر ويقتل 100 فلسطيني ثم يعود إلى منزله للاستماع إلى سيمفونية بيتهوفن، وكأن المسافة بين الضحية ومطلق النار تجعل الحرب أنظف في أعينهم".

وخلص مبعوث أوريان 21 إلى أنه لا أحد على الساحة السياسية الإسرائيلية مستعد للتوصل إلى تسوية، كما أن الأميركيين ليسوا مستعدين للتحرك، في حين أن الأوروبيين عاجزون، والروس والصينيون يكتفون بمراقبة الوضع المتقلب للغاية، أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فلا تتخلى عن قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تعمل هناك، ويبقى المفتاح هو وحدة الفلسطينيين، حسب المراسل.