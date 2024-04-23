فيديو غراف.. 200 يوم من المظاهرات المنددة بالعدوان على غزة

شهد العالم على مدار 200 يوم مظاهرات واحتجاجات تندد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.

وخلال الـ200 يوم الماضية من العدوان على قطاع غزة، سجل الحراك الشعبي آلاف المظاهرات عبر العالم، بينها 15 ألف مظاهرة تضامنية في 18 دولة أوروبية، وفقا لـ"المركز الفلسطيني الأوروبي للإعلام".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ونعرض في الفيديو غراف التالي أبرز محطات المظاهرات والاحتجاجات التي شهدها العالم خلال الـ200 السابقة: