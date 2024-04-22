يوم الأربعاء أولى حلقات برنامج "وجوه" على الجزيرة نت

يبدأ موقع الجزيرة نت يوم الأربعاء (2024/4/24) بث أولى حلقات برنامج " وجوه"، الذي يتناول في سلسلته الأولى شخصيات ووجوها لها أثر في معركة طوفان الأقصى.

نتحدث في كل حلقة عن سيرة ومسيرة كل شخصية، من خلال صور متحركة باستخدام آلية الذكاء الاصطناعي، منذ الطفولة والشباب وحتى يومنا هذا.

والبرنامج الذي أنتجته الجزيرة نت، ينطلق من التعريف بنبذة مختصرة عن بداية كل شخصية وما وصلت إليه اليوم من إنجازات وتأثير على المنطقة.

وتتناول حلقات برنامج "وجوه" شخصيات متنوعة: سياسية، و ثورية، وصحفية، ورئاسية أحيانا، إضافة إلى شخصيات أخرى.

وتعتمد الحلقات أسلوبا تعريفيا مع ذكر أهم الإنجازات والأحداث واللقاءات التي طبعت مسيرتهم المهنية، والتي -مع ذلك- يتفق أو يختلف معها المشاهدون؛ تبعا لما لديهم من تحيُّزات خاصة.