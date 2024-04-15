إعلام إسرائيلي: حلم نتنياهو توريط واشنطن بحرب مع إيران

أكد وزير إسرائيلي سابق أن حلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو توريط الولايات المتحدة في حرب مع إيران، وأنه يرى في الوضع الحالي فرصة لذلك. جاء ذلك في سياق نقاشات وتحليلات أوردها الإعلام الإسرائيلي حول الهجوم الإيراني وحول موقف الرئيس الأميركي جو بايدن الرافض لرد عسكري إسرائيلي على إيران.

وقال غيورا آيلاند، وهو وزير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا "إن حلم نتنياهو منذ عام 2011 هو أنه عند وقوع حدث كهذا مع إيران، فإن إسرائيل ستهاجم إيران، وسيرد الإيرانيون بعنف، ولن يكون أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى مهاجمة إيران، وبذلك نصل إلى النتيجة المرغوبة من قبل إسرائيل".

وأضاف "أن الرئيس الأميركي الذي يعرف نتنياهو بشكل جيد سارع إلى القول له: إنك لن تفعل ذلك"، واستبعد آيلاند أن تقوم إسرائيل بمهاجمة إيران دون موافقة أميركية، وقال "لذلك في تقديري، فإن هذا الحدث قد انتهى".

ويعتقد يوسي ميلمان، وهو خبير في الشؤون الاستخباراتية العسكرية "أن إسرائيل هذه المرة لن ترد على الهجوم الإيراني بشكل انفعالي"، وقال إن هناك فرصة غير عادية متاحة أمام إسرائيل لاستغلال الوضع، "فالإيرانيون عادوا مجددا منبوذين في العالم، وأنا أعتقد أنه يجب تقليل الاستنزاف المتبادل وانتظار الفرصة المناسبة، فالانتقام وجبة تكون ألذ عندما تقدم باردة".

ومن جهته، أقر يوسي يهوشوع، وهو محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل عاجزة عن شن حرب بدون دعم الأميركيين، وقال "إن المبادرة إلى الحرب تتطلب الدعم الأميركي لمساندتك وتسليحك، لذلك فمن يعتقد أنه تمكن مهاجمة إيران وحزب الله بدون الأميركيين فيبدو أنه لا يعرف الجيش الاسرائيلي".

ونقل الإعلام الإسرائيلي تصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث دعوا خلالها إلى الرد على الهجوم الإيراني "لاستعادة الردع وللقضاء على القدرات الإيرانية".

يذكر أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء ردا على ضربة منسوبة إلى إسرائيل في الأول من أبريل/نيسان الجاري، لقنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق قُتل فيها 7 أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، بينهم جنرالان. وأكدت إيران على الفور أن الضربة لن تمر بلا رد.