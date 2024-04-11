موسكو- يُتوقع أن تدخل التحقيقات في الهجوم الدموي الذي طال مجمع "كروكوس" بالعاصمة الروسية موسكو في الـ22 مارس/آذار الماضي منعطفا جديدا بعد رفع عدد من الضحايا وأقارب القتلى دعوى جنائية ضد مالك المجمع بتهمة الإهمال في متطلبات السلامة، مما أدى -حسب قولهم- إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأوضح المحامي المكلف بمتابعة القضية إيغور ترونوف أن الطلب الذي رُفع للجنة التحقيقات يتضمن أدلة إضافية تدين أصحاب المجمع، استنادا إلى البند الثالث من المادة 238 من القانون الجنائي الروسي التي تجرم تقديم خدمات لا تستوفي متطلبات السلامة.

وبحسب المحامي، فإن المواد التي صُممت منها وزُينت بها جدران القاعة يمكن أن تكون قد ساهمت في الانتشار السريع للحريق، لافتا إلى أن استخدام مثل هذه المواد في قاعات الحفلات الموسيقية محظور بموجب معايير وزارة حالات الطوارئ الروسية.

مخالفة القوانين

وأضاف ترونوف أن أصحاب المجمع لم يستثمروا في ضمان السلامة، ونتيجة لذلك فإنهم مسؤولون بشكل مباشر عن العواقب الوخيمة التي حصلت.

ويشير إلى قوانين وزارة شؤون الطوارئ الروسية التي تنص على أن القاعات التي تتسع لأكثر من 800 مقعد يجب أن تكون محمية بعازل يمكن أن يتحمل آثار الحريق لأكثر من 60 دقيقة، فضلا عن أن يكون العزل الحراري للجدران من مواد غير قابلة للاشتعال.

وأوضحت الدعوى التي قدمها الضحايا وأقارب القتلى، أن تصميم المجمع تم في أواخر التسعينيات لكن عمليات البناء انتهت في عام 2009.

ومنذ ذلك الحين -حسب نص الدعوى- تغيرت متطلبات السلامة بشكل كبير، حيث شملت كذلك الأنظمة الحديثة كأجهزة الاستشعار بالليزر والإطفاء الآلي للحرائق وإدخال مواد مقاومة للحرائق في مرحلة التشطيب، وهو ما لم تتم مراعاته.

ووفق رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، فقد وصل عدد قتلى الهجوم إلى 140 شخصا بينهم 3 أطفال، ولقي 40 آخرون حتفهم متأثرين بأعيرة نارية، واثنان نتيجة لمزيج من الطلقات النارية والطعنات.

كما توفي 45 شخصا بسبب الحريق والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة والاختناق، بينما لم تتضح بشكل نهائي بعد أسباب وفاة البقية حيث لا يزال التعرف على جثث الضحايا مستمرا.

ووقع الهجوم الدامي عندما أطلق مسلحون النار قبل دقائق من بدء عرض فني ليندلع على إثره حريق متعمد بلغت مساحته 13 ألف متر مربع. وحتى الآن ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على 11 شخصا من بين منفذي الهجوم والمتعاملين معهم، قالت إن معظمهم من مواطني طاجيكستان.

ملاحقة ممكنة

ويرى خبراء قانونيون أن الملاحقة الجنائية لأصحاب المجمع ممكنة إذا كان الحريق، الذي أدى إلى مقتل أشخاص، قد حدث بسبب عدم الامتثال لمتطلبات السلامة من الحرائق.

والأسئلة الرئيسية التي تحيط بملابسات اندلاع الحريق بسرعة كبيرة وانتشاره على مساحة واسعة، تتمحور حول ما إذا كانت مخارج الحريق في المجمع مغلقة أثناء اندلاعه، وهل عملت أجهزة الإنذار؟ وغيرها من التساؤلات المتعلقة بإجراءات السلامة.

وبحسب شهادة الحاضرين في المجمع والقاعة، فإن جزءًا من نظام إطفاء الحرائق الآلي الذي كان مسؤولا عن تدفق المياه ومساحيق الإطفاء لم يعمل عند اندلاع الحريق، إلى جانب أن نظام إطفاء الحرائق الموجود على طول محيط القاعة بأكملها، والذي كان من المفترض تشغيله تلقائيا، لم يعمل كذلك.

لكن أمين أغالاروف، الذي عمل في الإدارة التشغيلية للمجمع لمدة 22 عاما قبل مغادرته في 2023، نفى هذه الاتهامات، وأكد أن النظام الأمني ​​ككل عمل بشكل صحيح، حيث تمكن 98% من الزوار من الفرار عبر مخارج الطوارئ.

أما المخارج المغلقة التي اشتكى منها الضحايا فكانت أبوابَ غرف المرافق، مشيرا إلى أن الحديث عن أن المخارج كانت مغلقة وعن عدم تمكن الناس من إيجاد مخرج "هي أكاذيب"، حسب تعبيره.

كما علل أغالاروف الاحتراق السريع للمجمع بأن المسلحين ملؤوا القاعة بالبنزين، وبأنه خلال محاولة الزوار الهروب صادفوا أبوابا مغلقة لم تكن مخصصة للإخلاء، بل تعود للموظفين.

وبشأن أمن الحفل، أشار إلى أن موظفي الأمن في المجمع عملوا وفق التشريعات الروسية التي تمنع حمل السلاح في أماكن الحشود.

تهمة التقصير

وأمين أغالاروف هو نجل مالك المجمع الملياردير الروسي من أصول أذربيجانية آراز أغالاروف، والذي يواجه أو غيره ممن تثبت عليه تهمة التقصير المؤدي لمقتل أو إصابة أشخاص عقوبة السجن مدة 10 أعوام.

وُلد أغالاروف الأب في باكو عاصمة أذربيجان وأنهى تعليمه الجامعي فيها. كان "مولوده" التجاري الأول هو تعاونية "شارفران" التي أسسها عام 1987 في موسكو ومارس من خلالها تصدير الهدايا التذكارية الروسية واستيراد أجهزة الحاسوب الأميركية.

وساعدت استثمارات رجل الأعمال الطموح في سوق "تشيركيزوفسكي" الشهير في موسكو في زيادة رأس ماله. وفي 1997 بنى مجمعا سكنيا فاخرا لكبار الأغنياء.

بدأت شركة "كروكوس غروب" التي يديرها في امتلاك مجمعات التسوق والترفيه كمجع "فيغاس" وسلسلة هايبر ماركت "تفوي دوم" ومدينة موسكو الفضائية وصالات عدة للحفلات الموسيقية، وكذلك العديد من شركات الإسكان والأعمال وغيرها. وتُعرف شركاته بأنها تركز على شريحة النخبة من المستهلكين.

وفي عام 2020 أصبح أغالاروف في المركز 55 في تصنيف فوربس لأغنى 200 رجل أعمال في روسيا بثروة قدرها 1.7 مليار دولار.

وقبل ذلك، كان أعلى مركز له هو المركز 46 بثروة 1.9 مليار دولار، لكن كان لوباء كورونا تأثير سلبي على أنشطته التجارية، حيث تم إغلاق معظم المؤسسات المدرجة في مجموعة مشاريعه.

وفي عام 2017، اتُهم بالتدخل في الحملة الانتخابية الأميركية التي جرت عام 2016. وبحسب الديمقراطيين، فإن عائلة أغالاروف سلمت معلومات "قذرة" عن المرشحة الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون لممثلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتعرضت ممتلكات عائلة أغالاروف لعقوبات، وتم تجميد حساباته المصرفية، ونتيجة لذلك اضطر إلى عرض قصر للبيع في نيويورك بسعر أقل بمليون دولار من السعر الذي اشتراه به.