صحف عالمية: نتنياهو يلعب بالنار واحتمال حدوث انفجار كبير داخل إسرائيل

ضمن تغطيتهم تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يرى كُتاب مقالات وتقارير في صحف عالمية أن إسرائيل تواجه مستنقعا في قطاع غزة، وأن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو "يلعب بالنار "مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال خبراء لصحيفة "واشنطن بوست": إن نفاد صبر الولايات المتحدة يقترب من نقطة الانهيار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي"، ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع "أن الضغط الأميركي المتزايد أدى إلى تغيير التفكير داخل مكتب نتنياهو ذاته، وهناك احتمال أن يولّد الغضب بشأن مصير الرهائن حالة انفجار كبيرة داخل إسرائيل".

وحسب مقال للكاتب دوف زاخيم في مجلة "ناشيونال إنتريست"، فإن نتنياهو "يلعب بالنار مع أميركا، وعليه أن يدرك أنه تعامل مع الرئيس جو بايدن بازدراء في كثير من الأحيان"، مضيفا "إذا لم يأخذ نتنياهو المخاوف الأميركية بعين الاعتبار، فإن إسرائيل ستحترق بالفعل، وهي التي تعاني أصلا من أهوال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ومحنة الرهائن".

أما الكاتب بريت ستيفنز فطالب في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" برحيل نتنياهو عن منصبه، وقال "يجب على أصدقاء إسرائيل المخلصين ألا يخافوا أبدا من التعبير عن موقفهم، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل خسارة هذه الحرب، لكنها تحتاج إلى خسارة زعيم لا يمكنه تحقيق الانتصار"، مؤكدا أن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تتحقق.

وفي السياق نفسه، رأى مايكل هيرش، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، أن إسرائيل تواجه مستنقعا في غزة، مماثلا لما واجهته الولايات المتحدة في العراق، و"ليس لدى إسرائيل حتى اللحظة أي خطة لما بعد الحرب".

وسلّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير الضوء على الدمار الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في خان يونس، وينقل التقرير عن وليد أبو عمرو قوله إنه لم يستطع التنقل في الحي الذي كان موطنا له ذات يوم، لأنه تم تدمير كل شيء.

من جهتها، رأت "الغارديان" في افتتاحيتها أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة مُطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع نهاية للحرب في غزة.