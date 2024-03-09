غزة – سادت حالة من الفرح النازحين المقيمين في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، بعد أن علموا بقدوم عناصر "تِكية" بغرض تجهيز الطعام لهم، فمنذ أسابيع عديدة لم تصلهم أي مساعدات غذائية، حيث يوجد في المستشفى قرابة 3 آلاف نازح ممن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منازلهم.

علمت السيدة مَجدية محيسن بوصول عناصر التكية، فسارعت لحمل وعاء كبير علّها تستطيع ملأه بالطعام، وهي التي فقدت اثنين من أبنائها في الحرب دون أن تعلم مصيرهما حتى الآن، وتقول "ذهب أحدهما لإحضار زجاجة ماء للشرب ولم يعد"، وتضيف للجزيرة نت "نحن دائما نطالب بأن يحضروا لنا أكلا لأن الطعام لدينا لا يكفي، وأنتم ترون المجاعة التي نعاني منها، أنا عندي عائلة والصغار يطلبون الأكل طول النهار".

شأنهم شأن محيسن، حمل المئات من النازحين أوانيهم وتجمهروا حول عناصر التكية الذين بدؤوا في إشعال النار في حطب تمهيدا لبدء الطهي، لكن الكثير من النازحين أصيبوا بخيبة الأمل عندما اكتشفوا أن وجبة الطعام المنتظرة تتكون من "شوربة خضار" فقط وتفتقد للأرز واللحم، ورغم ذلك واصلوا التجمهر آملين الحصول على طبق يسد رمق عائلاتهم.

مشهد نادر

وبالقرب من محيسن، كان الطفل أويس مبارك ينتظر دوره لملء وعاء كان يحمله بالشوربة المكونة من اليقطين والذرة، يقول مبارك للجزيرة نت إن التكايا نادرا ما تأتي إلى مستشفى الشفاء في الوقت الحالي ولذلك سارع للحضور، ويضيف "جئت لأخذ الشوربة لأن الطحين والأرز والأكل كله غالٍ"، لكنه يذكر أن الوعاء الذي ملأه بالطعام لا يكفي أفراد عائلته الكبيرة ولن يشبعهم.

اختلطت ابتسامات الأطفال الذين تمكنوا من ملء أوانيهم بالطعام بخيبة أمل ارتسمت على وجوه الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على بعض الغذاء، حيث إن كمية الشوربة التي تم تجهيزها لم تكفِ الجميع، مما دفع بعض الأطفال إلى محاولة انتزاع بقايا الطعام من قعر الأواني الفارغة.

يقول بعض السكان الذين تحدثوا للجزيرة نت إن "مشهد التكايا التي تقدم الطعام للسكان أصبح نادرا" بعد أن كانت تُقام قبل نحو 3 أشهر بشكل يومي في غالبية مراكز الإيواء والعديد من المناطق والأحياء.

ومنذ عدة أسابيع، يجد سكان شمالي قطاع غزة، الذي يعيش فيه قرابة 700 ألف فلسطيني، صعوبة كبيرة في العثور على الطعام جراء سياسة التجويع الإسرائيلية الممارسة ضدهم، وبحسب بيان أصدرته وزارة الصحة بغزة أمس الجمعة، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية والجفاف إلى 23 شخصا، معظمهم من الأطفال.

الطعام لا يكفي

يُقر سعيد رياض، مُشرف على التكية، أن الطعام الذي تم تجهيزه لا يكفي النازحين، كما أن نوعيته التي تفتقد للطحين والأرز واللحوم، لا تشبع البطون الجائعة، ويقول للجزيرة نت "نواجه صعوبة في توفير المواد الأساسية اللازمة لطهي الطعام بسبب عدم وجودها في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل خيالي".

ويواجه رياض وزملاؤه تحدي التوقف عن العمل الخيري وطهي الطعام، إذا استمر الحال على ما هو عليه، كما يقول، حيث يشعر وزملاؤه بالحرج من الأعداد الكبيرة التي تتجمهر للحصول على الطعام الذي لا يكفي الجميع، ويقول "نواجه إقبالا كبيرا جدا من السكان وخاصة من الأطفال على هذه التكية لقلة توفر الطعام والمواد الأساسية، إضافة إلى عملية التجويع".

وقبل عدة شهور، كان القائمون على التكية قادرين على طهي كميات كبيرة من الطعام تتضمن الأرز واللحم، لكن مع اشتداد الحصار وسياسة التجويع الإسرائيلية، باتوا غير قادرين على توفير المواد الأساسية اللازمة للطهي، مما اضطرهم إلى تقليص عملهم رويدا رويدا، واستبدال الأرز واللحم وإعداد شوربات الخضروات السريعة التحضير.

ورغم أن التكايا مخصصة لفئة المقيمين في مراكز الإيواء، فإن الكثيرين من السكان يحضرون للحصول على بعض الغذاء نظرا لافتقادهم الطعام في منازلهم.

ويتفق شادي جنينة، الذي يشرف على تكية خيرية بتمويل من مواطنين جزائريين، مع رياض بشأن صعوبة توفير المواد الأساسية اللازمة لطهي الطعام، ويقول للجزيرة نت "الشعب الفلسطيني يعاني من الجوع ومن محنة كبيرة، والطعام أصبح شبه مفقود من السوق، خاصة أن الجوع مستشرٍ، مما أدى لتساقط عدد كبير من الشهداء جراء الجوع"، وأكمل "أي وسيلة لإسناد شعبنا هي وسيلة إستراتيجية في دعم أبنائنا في ظل هذا الألم وهذا الجوع".

العمل الخيري "يحتضر"

وبحسب الناطق باسم بلدية غزة حسني مهنا، يُواجه العمل الخيري في شمالي القطاع أزمة كبيرة جراء قلة البضائع المستخدمة في الطرود الغذائية أو طهي الطعام، بالإضافة إلى صعوبة تحويل المانحين الأموال من خارج القطاع إلى داخله.

وحذّر مهنا، في حديث للجزيرة نت، من خطورة توقف العمل الخيري في ظل استمرار الحرب ودخولها شهرها السادس دون أفق لإنهاء الحصار، ويشير إلى أن "غالبية سكان شمالي القطاع أصبحوا سواسية في حالة الفقر والعوز جراء توقف كل مجالات العمل تقريبا منذ 5 شهور، ونفاد مدخراتهم".

ويقول "كان المواطنون يعتمدون على المساعدات أو مدخرات سابقة، ولم يتبقَ شيء تقريبا، المساعدات لا تصل والأوضاع تزداد سوءا بشكل كبير جدا"، ويضيف "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد نشهد تفاقما أكبر للأوضاع الإنسانية، وتزايدا في أعداد حالات الوفاة جراء الجوع والعطش".

كما أعرب الصحفي المقيم في مدينة غزة محمد قريقع عن اعتقاده بأن العمل الخيري يوشك على الاختفاء في شمالي القطاع، وقال للجزيرة نت "قياسا بالأوضاع قبل شهرين تقريبا، أستطيع القول إن العمل الخيري يحتضر، وما تبقى من تكايا ومبادرات يمكن أن يختفي في أي لحظة".

وبحسب مشاهدات قريقع، فإن العمل الخيري، وخاصة إطعام الطعام، يتقلص بشكل واضح للغاية، فبعد أن كان يتم بشكل يومي في كافة مراكز الإيواء والشوارع، أصبح يتم على فترات متباعدة، ويعتمد على شوربات الخضار البسيطة، ويقول "الآن التكايا بالكاد توجد في نطاق ضيق، والمشرفون عليها لديهم شكوك في إمكانية مواصلة عملهم، فحتى مكونات الشوربات البسيطة غير متوفر بكميات كبيرة".

وبحسب قريقع، فقد اضطر مشرفو التكايا إلى إقامتها في السر وتوزيعها على الأسر الأكثر فقرا واحتياجا نظرا للأعداد الكبيرة من المحتاجين التي تفوق إمكانياتهم، محذرا من خطورة استمرار تقلّص العمل الخيري وإمكانية توقفه، خاتما حديثه بالقول "الناس تنظر للمؤسسات والمبادرات الخيرية كملاذ أخير للبقاء على قيد الحياة".