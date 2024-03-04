غزة – أمام خيمة متهالكة، وهي تتوسط اثنين من أطفالها، تحدثت الأم الغزية شادية عرفات عن تدهور صحتهم. وقالت "ينقصهم كل شيء، أسنانهم باتت تتساقط من سوء التغذية، ويعانون يوميا من اضطرابات معوية".

وقالت أم أخرى في الجوار بغصّة "لا يوجد ماء حلو يشربه ابني، منذ 5 شهور لم يشرب ماء حلوا، والطعام شبه معدوم عندنا، أُصبنا وأصيب أطفالنا بهشاشة عظام من الجوع".

وتنشغل شادية خاصة بحالة ابنها "يامن"، فتقول بحسرة ظاهرة "ابني مريض ويعاني من كسور في قدمه ورأسه بسبب سقوطه من علو، ويحتاج لعلاجات وحفاظات، لكن هذا لا يتوفر له". ولا يوجد لديها ما يكفيه ويكفي أشقاءه من غذاء ودواء.

وكذلك الأم النازحة إسلام أبو حمدة اختارت أن تتحدث عن آثار سوء التغذية التي يعانيها أطفال النازحين. وقالت "مري على كل الخيم الموجودة هنا، لا يوجد طفل سليم، جميع الأطفال مرضى، كلهم أصابهم سوء تغذية".

وأضافت "أبحث بالساعات عن أكلة صحية قد تفيد أطفالي فلا أجد، فأضطر لإطعامهم أي شيء متوفر حتى أسد جوعهم فقط، والأكل المفيد غير موجود في المساعدات القليلة التي تصلنا".

#عاجل | مفوض وكالة الأونروا: آخر مرة تمكنا فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي#حرب_غزة pic.twitter.com/sjEj4uwktS — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 25, 2024

موت بطيء

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان لها من "تعرض حياة الآلاف من الأطفال والرضع في قطاع غزة للخطر"، وقالت إنها "تعتمد على إجراءات عاجلة مرتقبة، منها ضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات".

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قد صرّحت بأن "وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة"، جاء ذلك في أعقاب وفاة 10 أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وبحسب التقارير، من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يقاتلون من أجل حياتهم في مكان ما في أحد المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، إضافة إلى عدم قدرة الأطفال في شمالي قطاع غزة على الحصول على الرعاية بشكل مطلق.

في حين قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور لها عبر منصة "إكس"، إن "الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم".