ميديا بارت: شبح جرائم حرب لفرنسيين في غزة يلوح بالأفق

قال موقع ميديا بارت إن النائب توماس بور من حزب فرنسا الأبية، اتخذ إجراءات قانونية بشأن قضية مواطن فرنسي إسرائيلي يحتمل أن يكون متواطئا في أعمال تعذيب بقطاع غزة، في وقت لم يعد فيه شك بأن مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي يمكن أن يكونوا متورطين في جرائم حرب.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن مقطع فيديو من 45 ثانية تم تصويره ليلا، يظهر 5 جنود يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي، وهم يتعاملون مع سجناء، أنزلوهم من شاحنة وهم معصوبو الأعين وأيديهم مقيدة، وقام الرجل الذي يصور بإهانتهم بعنف باللغة الفرنسية قائلا "هل رأيتم هؤلاء الأوغاد يا ابن أخي، هؤلاء أبناء العاهرة؟".

Khan Younis, South Gaza |

“Here is Captain Loupy. He will take you to Gaza. We will massacre them! Massacre them! It will be great”

Israeli-french soldiers in southern Gaza pic.twitter.com/rGx9rRDtg2

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) January 19, 2024