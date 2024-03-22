على متن رحلة إنزال جوي لمساعدات أردنية فوق مدينة غزة

نيلز أدلر – سماء غزة

مع ضوء الصباح الباكر تربض طائرة شحن عسكرية ضخمة على مدرج قاعدة لسلاح الجو الملكي الأردني. يقوم اثنان من مهندسي الصيانة بفتح حجرة في جسم الطائرة ويختفيان خلف غطاء معدني يحمي مجموعة معقدة من الأسلاك. الرجلان، اللذان تخرجا معًا من الأكاديمية العسكرية قبل 5 سنوات، يتحدثان بألفة دافئة أثناء قيامهما بإجراء فحوصات ما قبل عملية الطيران النهائية.

من المقرر أن تنطلق طائرتا شحن أردنيتان لإسقاط المساعدات جوا فوق غزة عند منتصف النهار تقريبا (يوم الاثنين)، تليها 4 طائرات أخرى من ألمانيا ومصر والولايات المتحدة. إنهم يعملون على طائرة أميركية ذات محرك توربيني من طراز هيركوليز سي-130، وهي نموذج يستخدم غالبا لإنزال القوات أو المعدات أو المساعدات من الجو في مواقع يصعب الوصول إليها.

ألقى الرجلان نظرة أخيرة على بطن الطائرة، حيث كانت قاعدة التحميل مثبتة بإحكام. توجد 16 منصة تحميل كبيرة مملوءة بالمساعدات الأساسية في عنبر الشحن بالطائرة، تبدو مكتملة التجهيز.

فحص دقيق

مجموعة من العربات العسكرية تصل إلى المدرج ويخرج منها العديد من أفراد القوات الخاصة الذين يرتدون القبعات الحمراء المميزة، للتحقق من المظلات المرفقة بحمولة اليوم. مجموعات من الموظفين يتعاقبون، كلما أكمل فريق فحصه، يأتي فريق آخر لإجراء فحص آخر. يبدو الجميع صارما، وأحيانًا ينخرطون في مزاح خفيف قبل العودة إلى العمل. هذه مهمة شخصية لهؤلاء الضباط الأردنيين، الذين يشعرون أن هويتهم متشابكة بعمق مع هوية جيرانهم الفلسطينيين ويريدون التأكد من أن المهمة ستسير دون أي عوائق.

يقول م.أ، وهو شاب عمره 24 عاما ولا يستطيع الكشف إلا عن الأحرف الأولى من اسمه بسبب البروتوكول الأمني "الفلسطينيون في قطاع غزة لا يستحقون ما يحدث لهم". ويضيف م.أ وهو ينظر إلى الأرض "الفلسطينيون هم إخوتنا. مشاهدة الأخبار ورؤية الناس في غزة يحاولون العثور على ما يكفي من الطعام والنجاة من القصف المستمر، مع الأطفال والعائلات تُقتل بشكل جماعي يكسر القلب إلى مليون قطعة".

توفر الطائرة الضخمة ظلًا من شمس الصباح للفرق التي وصلت مبكرًا. يبدأ زميل م.أ في شرح دورهم بدقة، الذي يقول إنه يتضمن رفع الطائرة للصيانة وفحص جميع العجلات. يفضل م.أ إبقاء الأمور ضمن الشروط، قائلًا إن المهندسين يبقون كل شيء يعمل من "أصغر الترباس إلى الأجنحة الكبيرة". ويقول، وهو يربت على جسم الطائرة، إن عمله اكتمل في الوقت الحالي.

في مخزن الأمتعة، يتجول 6 من أفراد القوات الخاصة عبر المنصات الكبيرة، ملفوفة بشكل آمن بأغطية من البوليثين مع صناديق من الورق المقوى تحتوي على عبوات المواد الغذائية الجافة وعبوات الحليب. يقوم ضابط من القوات الخاصة بسحب أحزمة المظلات لكل منصة نقالة.

القوات الخاصة هي المسؤولة عن المظلات، لذلك فهو يأخذ وقته في سحب كل حزام. تعتبر المظلات حيوية لأي عملية إسقاط للمساعدات، حيث إن هذه المنصات الثقيلة تسقط من ارتفاعات كبيرة، وهي قاتلة إذا لم يبطئها شيء، كما حدث في أوائل مارس/آذار عندما قُتل 5 أشخاص وأصيب عدد آخر في مخيم الشاطئ للاجئين بعد فشل مظلة الإنزال الجوي عن العمل.

وعندما وصل إلى الصندوق الـ16، نقر على المظلة الأخيرة باستحسان: "هذه من المملكة المتحدة، إنها جيدة"، ثم نزل من الطائرة وقفز إلى سيارة نقل.

استعدادات الانطلاق

أخيرا، حان وقت الانطلاق، أُغلقت الأبواب، واشتغلت المحركات للتأكد من أنها جاهزة للمهمة. يرتدي الطاقم الأرضي غير الأساسي نظاراته الشمسية ويتراجع إلى الحظيرة بينما تقذف شفرات المروحة العملاقة الرمال. أصبح كل شيء واضحًا وتدحرجت الطائرة على المدرج، وسرعان ما انحسر أفق عمان من خلال النوافذ. تختفي ضواحي المدينة الجبلية، المليئة بالمباني السكنية ذات اللون البني الفاتح والحدائق ذات الجدران الخضراء، خلف غطاء من السحب الخفيفة المنخفضة.

يطغى ضجيج المحرك على أي ضجيج آخر، ويتعين على 3 عمال تحميل التواصل مع الطيارين عبر سماعات الرأس. الجميع يركزون، يبقي اثنان من الموظفين أنظارهم ثابتة على النوافذ.

من خلال السحب يظهر شمال إسرائيل التي يتم تنسيق عمليات الإنزال الجوي معها، وهي التي توافق على عبور الطائرات مجالها الجوي. تحلق الطائرة فوق تل أبيب والبحر الأبيض المتوسط ​​قبل أن تنعطف بشكل حاد، لتسير موازية للساحل أثناء توجهها نحو قطاع غزة.

يقف اثنان من أفراد القوات الخاصة في الجزء الخلفي من الطائرة، وينقلان وزنهما من قدم إلى أخرى بينما ترتفع الطائرة وتهبط خلال اضطرابات خفيفة. إنهم يربطون أنفسهم بأحزمة الأمان قبل أن يأتي زملاؤهم للتحقق مرة أخرى من أن كل شيء وكل شخص مثبت بشكل آمن داخل الطائرة.

تهتز الطائرة عندما تتعرض لمطبات جوية، ويصل الجميع إلى شيء ما ليمسكوا به. رفع مدير التحميل علامة الإبهام لأعلى، في الوقت المناسب تمامًا لتتجه الطائرة بحدة نحو الشواطئ الرملية في غزة. حتى الآن، لا أحد لديه موقع محدد حيث سيتم الإسقاط، ولكن من الواضح أنه قريب.

يقف اثنان من أفراد القوات الخاصة بجوار المنصات بينما تنقطع إشارة الدقيقتين وتنحدر مقدمة الطائرة بشكل حاد لتظهر من النوافذ مشهدًا لأفق مدينة غزة المدمرة. ينفتح باب الحمولة، مما يجعل الجميع يحدقون في الأفق بينما يتدفق ضوء الشمس الساطع.

يسحب الطيار مقدمة الطائرة إلى الأعلى، ليختفي الأفق عن الأنظار، وتظهر فجأة مدينة غزة عبر الباب المفتوح في الجزء الخلفي من الطائرة. رفع مدير التحميل إبهامه لأعلى لتحرير صف من 8 صناديق من الحبال التي تثبتها لتسحبها الجاذبية فوق مساراتها وتسقط من الطائرة، ثم تطلق المظلات ومضات من اللون الوردي والأزرق وتنحسر بسرعة في الجو. إبهام آخر من مسؤول التحميل ويتم إطلاق الدفعة الثانية. لبضع لحظات مهيبة، لم يتحرك أحد بينما بدت المظلات التي أصبحت الآن مجرد بقع، تهبط قرب الشاطئ. الجميع ينظرون بصمت إلى مدينة غزة.

صور الدمار من الجو

أصبحت المباني السكنية في حالة خراب، وتبدو مساحات كبيرة من المدينة مدمرة بالكامل تقريبا. وعندما تستوي الطائرة، يفسح منظر المدينة الطريق أمام ريف غزة، الذي يعاني بالقدر نفسه من الدمار الشديد الناجم عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، تغلق الفتحة وتتجه الطائرة عائدة من حيث أتت.

إن التناقض بين المناظر الطبيعية التي مزقتها المعركة والحقول المستوية نسبيا تحدد أين تنتهي غزة وتبدأ جنوب إسرائيل التي يمكن رؤيتها من النوافذ.

بدأ الطاقم بالاسترخاء في الجزء الخلفي من الطائرة، وبدا عليهم الارتياح لأن الأمور سارت دون أي عوائق. يقوم أفراد القوات الخاصة بإزالة أحزمتهم ويجتمعون لمناقشة كيفية سير المهمة.

مسؤول التحميل ينام منهكا على جدار الطائرة. لقد كان أحد الأشخاص الذين قاموا بتحميل الطائرة في الليلة السابقة وإجراء العديد من فحوصات السلامة عند الفجر. يستيقظ ويمشي بجوار أكوام من زجاجات المياه التي لم يمسها أحد، حيث إن معظم موظفي الخدمة يصومون خلال شهر رمضان المبارك. ينزع سماعاته ويخرج هاتفه، ويفتح الرسائل التي وصلت إليه قبل عدة ساعات.

كان يبدو هادئاً، ويومئ برأسه ببطء إلى زملائه الذين يتساءلون عما إذا كان السير في منطقة الشحن الفارغة الآن آمناً. وبعد حوالي نصف ساعة، هبطت الطائرة في القاعدة الجوية، وتوقفت محركاتها.

لقد قامت بالعديد من المناورات في مجال جوي مقيد بإحكام خلال ساعة ونصف الساعة. وكانت هذه عملية معقدة تتطلب تخطيطًا صارمًا وفحوصات أمنية متعددة وتنسيقًا حساسًا بين عدة دول. وقد أثر ذلك سلباً على الطاقم، الذي بدا منهكاً بشكل واضح.

المساعدات الجوية غير كافية

يقول م.أ، مثل العديد من زملائه، رغم فخره بالمشاركة في هذه المهام، فإن المساعدات التي يتم تسليمها ليست كافية على الإطلاق. وقد انتقدت وكالات الإغاثة عمليات الإنزال الجوي باعتبارها وسيلة مكلفة وغير فعالة لتوصيل المساعدات.

من الممكن أن يواجه الجزء الشمالي من غزة بالفعل مجاعة، وفقًا لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الاثنين، إن المجاعة "وشيكة" في شمال قطاع غزة.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، لقناة الجزيرة يوم الجمعة "هناك طريقة أسهل وأرخص لجلب الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة… وذلك عبر البر بما في ذلك إرسال المزيد من الشاحنات من إسرائيل إلى قطاع غزة".

ويقول م.أ "إن كمية المساعدات التي يمكن تسليمها عبر الأراضي ستكون أكبر بكثير. ويضيف "من واجبنا توصيل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين، لكنها ليست كافية".