3 من كل 4 بلدان قد تشهد انكماشا في عدد السكان بحلول 2050

تشير الأبحاث إلى أن أكثر من 3 من كل 4 بلدان قد تشهد انكماشا سكانيا بحلول منتصف القرن بسبب "تراجع" معدلات الخصوبة.

وبحلول عام 2100 ستكون معدلات الخصوبة لدى أكثر من 97% من البلدان (198 من أصل 204) أقل من المستوى الضروري للحفاظ على عدد السكان مع مرور الوقت، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "لانسيت" الدورية الطبية.

ويتوقع التحليل -الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية- الوارد في دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف تمثل طفلا واحدا من بين كل طفلين يولدان على هذا الكوكب بحلول نهاية هذا القرن.

وستعمل هذه الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة والمواليد الأحياء على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بالكامل وستستلزم إعادة تنظيم المجتمعات.

وفي الوقت نفسه، في أوروبا الغربية من المتوقع أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال المولودين للنساء في سن الإنجاب) إلى 1.44 في عام 2050، ثم ينخفض إلى 1.37 في عام 2100.

وفي بريطانيا، كان معدل الخصوبة الإجمالي 2.19 في عام 1950، وانخفض إلى 1.85 في عام 1980 ثم إلى 1.49 في عام 2021، وهذا أقل بكثير من معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على عدد ثابت من السكان دون هجرة كبيرة، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي فيها إلى 1.38، لينخفض إلى 1.30 بحلول عام 2100.

تحديات خطيرة

وقال الباحثون إن النتائج تشكل "تحديات خطيرة" للنمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل تقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان.

وقالت الدكتورة ناتاليا بهاتاتشارجي المؤلفة الرئيسية المشاركة وعالمة الأبحاث الرئيسية من معهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة "إن الآثار هائلة، وهذه الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة والمواليد الأحياء ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بالكامل، وستستلزم إعادة تنظيم المجتمعات".

وقال كبير الباحثين البروفيسور شتاين إميل فولست من معهد القياسات الصحية والتقييم "إننا نواجه تغيرا اجتماعيا مذهلا خلال القرن الـ21، سوف يتعامل العالم في الوقت نفسه مع طفرة المواليد في بعض البلدان وكساد الأطفال في بلدان أخرى".

ويتوقع التحليل أن تحتل النيجر المركز الأول في عام 2050 من حيث أعلى معدل خصوبة، بمتوسط 5 أطفال لكل امرأة، ولكن هذا قد ينخفض إلى 2.7 طفل إذا تحققت أهداف التعليم الشامل، وسيكون لدى كوريا الجنوبية أسوأ معدل خصوبة بحلول منتصف القرن مع 0.82 طفل لكل أنثى.

وقال الباحثون إن معدل الخصوبة الإجمالي العالمي انخفض بأكثر من النصف على مدى الـ70 عاما الماضية من نحو 5 أطفال لكل امرأة في عام 1950 إلى 2.2 طفل في عام 2021.

وأضافت الدكتورة بهاتاتشارجي "بمجرد أن يتقلص عدد سكان كل دولة تقريبا فإن الاعتماد على الهجرة المفتوحة سيصبح ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، تتمتع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمورد حيوي تخسره المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة السكانية، وهو السكان الشباب".