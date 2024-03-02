سياسة|فلسطين

مسيرات ومظاهرات عبر العالم تطالب بوقف الحرب على غزة

مظاهرة حاشدة تضامنية مع غزة وتنديدًا للحرب عليها، والتي جرت في بلدة كفركنا بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني
مظاهرة تضامنية مع غزة منددة بالحرب عليها في الداخل الفلسطيني (مواقع التواصل )
2/3/2024

شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، تضامنا مع غزة ومطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النّار في القطاع. كما كان لافتا خروج أول مظاهرة في أراضي الـ48 في بلدة كفر كنا شمال مدينة الناصرة.

مدينة مانشستر البريطانية

رغم الأمطار التي شهدتها المدينة، فقد جابت مسيرة حاشدة شوارعها تنديدا بمجزرة الطحين التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد تجمع مواطنين فلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في دوار النابلسي في غزة الخميس، والمطالبة بوقف الحرب.

مظاهرات في مدن غربية دعماً لغزة (بريطانيا)
شوارع مانشستر شهدت مسيرة حاشدة تنديدا بمجزرة الاحتلال بدوار النابلسي بغزة (مواقع التواصل

مظاهرة برلين

وفي برلين طالب المتظاهرون بوقف العدوان على غزة، منددين بالصمت الأوروبي حيال الانتهاكات الإسرائيلية. كما طالبوا الحكومة بوقف دعمه اللامتناهي لإسرائيل.

مظاهرات في مدن غربية دعماً لغزة (ألمانيا)
المتظاهرون في برلين نددوا بالصمت الأوروبي حيال الانتهاكات الإسرائيلية (مواقع التواصل)

مظاهرة بالدانمارك

وفي كوبنهاغن شارك الآلاف في المظاهرة رفضا للمجازر الإسرائيلية والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

مظاهرات في مدن غربية دعماً لغزة (الدانمارك)
المتظاهرون في كوبنهاغن طالبوا بوقف العدوان على قطاع غزة (مواقع التواصل)

مدينة زيفولا الهولندية

وفي مدينة زيفولا الهولندية رفع المتظاهرون قوائم بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، منددين بالصمت الأوروبي حيال ما يجري هناك.

مظاهرات في مدن غربية دعماً لغزة (هولندا)
المتظاهرون في مدينة زيفولا الهولندية رفعوا قوائم بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة (مواقع التواصل)

مظاهرة الناصرة

وفي بلدة كفركنا، شمال مدينة الناصرة، طالبت الوقفة الاحتجاجية التي تعد الأولى من نوعها في أراضي الـ48 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بوقف الحرب وسياسة التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.

مظاهرة حاشدة تضامنية مع غزة وتنديدًا للحرب عليها، والتي جرت في بلدة كفركنا بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني
المتظاهرون في الناصرة طالبوا بوقف الحرب وسياسة التجويع ضد المدنيين في غزة (مواقع التواصل)
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي