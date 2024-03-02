مسيرات ومظاهرات عبر العالم تطالب بوقف الحرب على غزة

شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، تضامنا مع غزة ومطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النّار في القطاع. كما كان لافتا خروج أول مظاهرة في أراضي الـ48 في بلدة كفر كنا شمال مدينة الناصرة.

مدينة مانشستر البريطانية

رغم الأمطار التي شهدتها المدينة، فقد جابت مسيرة حاشدة شوارعها تنديدا بمجزرة الطحين التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد تجمع مواطنين فلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في دوار النابلسي في غزة الخميس، والمطالبة بوقف الحرب.

مظاهرة برلين

وفي برلين طالب المتظاهرون بوقف العدوان على غزة، منددين بالصمت الأوروبي حيال الانتهاكات الإسرائيلية. كما طالبوا الحكومة بوقف دعمه اللامتناهي لإسرائيل.

مظاهرة بالدانمارك

وفي كوبنهاغن شارك الآلاف في المظاهرة رفضا للمجازر الإسرائيلية والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

مدينة زيفولا الهولندية

وفي مدينة زيفولا الهولندية رفع المتظاهرون قوائم بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، منددين بالصمت الأوروبي حيال ما يجري هناك.

مظاهرة الناصرة

وفي بلدة كفركنا، شمال مدينة الناصرة، طالبت الوقفة الاحتجاجية التي تعد الأولى من نوعها في أراضي الـ48 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بوقف الحرب وسياسة التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.