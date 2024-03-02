سياسة|فلسطين

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتهم إسرائيل بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين"

فكي دعا لتحقيق دولي بمجزرة دوار النابلسي في غزة (رويترز)
2/3/2024

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إلى إجراء تحقيق دولي لمحاسبة الجناة في مجزرة الطحين في دوار النابلسي في قطاع غزة. التي ذهب ضحيتها 117 شهيدا يوم الخميس الماضي.

واتهم فكي في بيان نشر على منصة إكس قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين" حيث أطلقت النار على المدنيين الفلسطينيين أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات غذائية شمال القطاع،

وطالب المسؤول الأفريقي البارز بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.

وجاءت تلك المجزرة بعدما حذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي من أن "المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة إذا لم يتغيّر شيء".

وقد أثارت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي غضبا عالميا وانتقادا حادا لإسرائيل، كما كشفت عدة صحف عالمية زيف ادعاءات إسرائيل بعدم مسؤوليتها عن المجزرة، وأن ما حدث كان حادث تدافع.

المصدر : الفرنسية