رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتهم إسرائيل بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين"

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إلى إجراء تحقيق دولي لمحاسبة الجناة في مجزرة الطحين في دوار النابلسي في قطاع غزة. التي ذهب ضحيتها 117 شهيدا يوم الخميس الماضي.

واتهم فكي في بيان نشر على منصة إكس قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين" حيث أطلقت النار على المدنيين الفلسطينيين أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات غذائية شمال القطاع،

وطالب المسؤول الأفريقي البارز بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.

The African Union Commission Chairperson strongly condemns the mass killing of Palestinians queuing for humanitarian aid : https://t.co/VvRp2aBa0l pic.twitter.com/cr9VBoqPmH

