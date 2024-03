اتهمت حماس بارتكاب العنف الجنسي.. فضيحة جديدة تهز "نيويورك تايمز"

واشنطن – على صدر صفحتها الأولى في نسختها الورقية من عدد أمس الجمعة، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى حادثة مقتل أكثر من 100 فلسطيني دون الإشارة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم، وذلك في تقرير من مراسلين لها من مدينة القدس المحتلة.

وجاء في عنوان التقرير "مقتل العشرات في غزة، بعد تجمع حشد يائس حول شاحنات الطعام، وروايات عن التدافع وإطلاق نار إسرائيلي".

The New York Times wrote a Haiku to avoid saying Israel massacres Palestinians that they’re deliberately starving in Gaza. pic.twitter.com/RGeIKA3vtH

— Assal Rad (@AssalRad) March 1, 2024