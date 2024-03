تحذيرات ترامب من "حمام الدم".. عنف سياسي أم كارثة اقتصادية مقبلة؟

واشنطن – يعرّف قاموس ميريام ويبستر الشهير لفظ "blood bath" بطريقتين، الأولى على أنه "مذبحة عظيمة – منافسة، أو صراع شرس، أو عنيف، أو مدمر"، في حين يشير التعريف الثاني إلى أنه "كارثة اقتصادية كبرى".

واختارت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الأميركية استخدام التعريف الأول عند إشارتها لما قاله المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي حاشد في ولاية أوهايو.

وقال ترامب "سيكون حمام دم للبلاد، سيكون هذا أقل ما في الأمر، لكنهم لن يبيعوا تلك السيارات هنا، إنهم يبنون مصانع ضخمة"، وجاءت كلمات ترامب في إطار حديثه عن فرض تعريفات جمركية ضخمة على السيارات الصينية الساعية لدخول السوق الأميركية.

وقال جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، في بيان إن "هذا هو دونالد ترامب، الخاسر الذي انهزم بأكثر من 7 ملايين صوت".

وأضاف "بدلا من العمل على جذب ناخبين له، يضاعف تهديداته بالعنف السياسي. إنه يريد 6 يناير/كانون الثاني آخر، لكن الشعب الأميركي سيمنحه هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، لأنه يواصل رفض تطرفه وعاطفته للعنف وتعطشه للانتقام".

وحذرت رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، في حديث لها صباح الأحد مع شبكة سي إن إن، من دلالات تنبؤ ترامب بـ"حمام الدم" في حال عدم انتخابه.

JUST IN: Nancy Pelosi races to CNN to lie about Donald Trump and promote the "bloodbath" hoax.

The face of evil.

"He’s even predicting a bloodbath. What does that mean? He’s going to exact a bloodbath. There’s something wrong here."

"How respectful I am of the American people… pic.twitter.com/520e76K2lS

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 17, 2024