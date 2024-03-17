رايتس ووتش تناشد العالم إجبار إسرائيل على الامتثال لأمر العدل الدولية

ناشدت منظمة هيومن رايتش ووتش الدولية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على الإذعان لأمر محكمة العدل الدولية ووقف الانتهاكات الخطيرة هناك.

وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت -نهاية يناير/كانون الثاني الماضي- إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية، وحثتها على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وجاء ذلك استجابة لدعوى رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس "اليوم الأحد إن تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.