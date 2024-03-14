إحداها طالت شجرة ورد.. الاحتلال يضيق الخناق على المقدسيين بالمخالفات

القدس المحتلة- ضاق الفلسطينيون بمدينة القدس المحتلة ذرعا بإجراءات الاحتلال التي تجاوزت حتى القانون الإسرائيلي نفسه.

الجزيرة نت تنقل في هذا التقرير بعض أغرب المخالفات التي تفرض على المقدسيين من خلال تجربة شخصية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.

يصف الهدمي سلسلة مخالفات صادرة بحقه بأنها جاءت "لأسباب غير منطقية أو قانونية".

واستشهد بمخالفة حررت بحق شجرة "ياسمين" يقتنيها في منزله، وبعض حطب التدفئة داخل سور المنزل.

يضيف أن المخالفات طالت حتى السيارات المتوقفة في كراج المنزل، وهي مخالفات تحرر -وفق القانون- بحق السيارات المتحركة.