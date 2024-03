بايدن يبتعد عن نتنياهو لكنه يتمسك بدعم إسرائيل

واشنطن – وسط تصاعد المؤشرات على وجود خلاف حاد بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيدفع واشنطن لتغيير موقفها الداعم بشكل كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبعد خطاب "حالة الاتحاد" الذي بدا فيه الرئيس الأميركي أكثر اهتماما بالوضع الإنساني في غزة، أجرى بايدن مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي"؛ حيث حذر من أن اقتحام رفح هو "خط أحمر" بالنسبة له.

وقال بايدن إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها، من خلال جعل بقية العالم يعارض ما تمثله إسرائيل. وأعتقد أنه خطأ كبير. لذلك أريد أن أرى وقف لإطلاق النار لـ6 أسابيع، وتبادل كبير للسجناء والمحتجزين".

وتعقيبا على تصريحات بايدن الأخيرة، توقع مارتن إنديك، المسؤول والسفير السابق والخبير بمجلس العلاقات الخارجية، في تغريدة على موقع إكس، أن يتبع بايدن أسلوبا قاسيا مع نتنياهو. وقال إنديك "هناك 5 نقاط من حوار بادين مع إم إس إن بي سي":

وخلص إلى القول: "ما لم يغير نتنياهو مساره، فإن المواجهة مع بايدن قادمة".

Here’s Biden’s MSNBC interview last night about Israel and Gaza. Takeaways: 1. he is intending to get tough with Netanyahu. 2. An Israeli attack on Rafah is a "red line." 3. He won’t cut Israel’s defensive weapons like Iron Dome (implying that he might slow offensive weapons if… https://t.co/7EsElycvxt

— Martin Indyk (@Martin_Indyk) March 10, 2024