فيديو.. ما شكل الحكومة التي يريدها الشارع الفلسطيني؟

الخليل- في ضوء تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته الاثنين الماضي، تتجه الأنظار إلى من سيخلفه وشكل الحكومة القادمة ومهامها.

وتوجّهت الجزيرة نت إلى عدد من المواطنين الفلسطينيين من شرائح مختلفة، وسألتهم عن الحكومة التي يريدونها، والمطلوب منها.

وغلب همّ الحياة اليومية على رأي الشارع، وبينما لا يرى البعض فرقا بين الحكومات المنتهية والقادمة، أبدى آخرون ميلا لتأييد حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات، يعتقدون أنها الحل الأفضل في ظل التعقيدات السياسية.

وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة الحكومة التي رافق وجودها منذ عام 2019، العديد من الأزمات، آخرها الحرب على قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي في الضفة، وضغط دولي لـ "تجديد" السلطة الفلسطينية.