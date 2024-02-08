هكذا تجري الانتخابات في إندونيسيا 2024

جاكرتا- في أكبر انتخابات تجري في يوم واحد في العالم، سيتوجه الإندونيسيون يوم الأربعاء القادم 14 فبراير/شباط الجاري إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد ونائب للرئيس وبرلمان مركزي وأخرى على مستوى الأقاليم والمحافظات، بحيث يجري انتخاب 20 ألف نائب وممثل لهذه البرلمانات.

ولتبسيط آلية إجراء الانتخابات المعقدة والواسعة في يوم واحد في بلد كبير مثل إندونيسيا، وهي المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، وتقدر تكلفة إجراء الانتخابات هذا العام بحوالي 71 تريليون روبية (حوالي 4.7 مليارات دولار).

ملامح العملية الانتخابية:

أولا: إجراء الانتخابات

يحق لمن بلغ سن 17 عاما التصويت، وتم تسجيل ما يقارب من 205 ملايين ناخب، منهم 1.5 مليون ناخب مسجل في الخارج. وسيجري التصويت في 823 ألفا و220 مركز اقتراع.

نظرا لاتساع جغرافية الأرخبيل الإندونيسي الذي يضم أكثر من 13 ألف جزيرة وحوالي 270 مليون نسمة، فإن فيها 3 مناطق زمنية، فيبلغ فرق التوقيت بين شرق إندونيسيا وغربها ساعتين. لذلك تفتح صناديق الاقتراع في شرق البلاد قبل ساعتين من العاصمة جاكرتا وغرب البلاد.

يقترع كل ناخب في 5 أوراق مختلفة يضعها في 5 صناديق اقتراع، بالترتيب التالي: الأولى للرئيس ونائبه، والثانية للبرلمان المركزي، والثالثة لبرلمان الإقليم، والرابعة لبرلمان المحافظة، والخامسة لمجلس الشيوخ.

تجري الانتخابات في 38 إقليما، و514 محافظة، و7277 بلدية.

يكون الاقتراع بمسمار لثقب ورقة الاقتراع للإشارة إلى الحزب أو المرشح الذي يرغب بالتصويت له، ثم يغمس إصبعه في حبر تجنبا للاقتراع مرة ثانية.

يستمر الفرز الرسمي للأصوات حتى وقت متأخر يوم الاقتراع 14 فبراير/شباط الجاري، وتوفر عملية الفرز السريع التي تجريها وكالات المسح المستقلة نتائج أولية في الليلة نفسها، وتكون في العادة قريبة من الدقة، أما مفوضية الانتخابات، فستعلن النتائج النهائية بعد 35 يوما على أقل تقدير. يجري خلالها تقديم الطعون لمفوضية الانتخابات للبت فيها.

ثانيا: السباق الرئاسي

يشترط في المرشح للرئاسة أن يحظى بتأييد رسمي من قبل حزب سياسي أو ائتلاف حزبي يشكل إما 20% من البرلمان المركزي أو 25% من الأصوات في الانتخابات السابقة عام (2019).

يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون عمره 40 عاما على الأقل، وأن يكون مقيما في إندونيسيا لمدة 5 سنوات على الأقل، وألا يكون لديه جنسية أجنبية، سواء في وقت الانتخابات، أو في أي وقت سابق.

يحتاج المرشح الرئاسي إلى 50% + 1 من الأصوات المدلى بها، وما لا يقل عن 20% من الأصوات في أكثر من نصف المحافظات الـ38 للفوز بالرئاسة.

إذا لم يتمكن أحد من تحقيق النسبة المطلوبة، تجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وسيتولى الرئيس القادم منصبه في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ثالثا: الأحزاب المشاركة