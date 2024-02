واشنطن- أثار مقال رأي نشرته، أول أمس السبت، صحيفة وول ستريت جورنال المعروفة بتوجهاتها المحافظة غضبا واسعا في أوساط مسلمي الولايات المتحدة والكثير من السياسيين الديمقراطيين في الوقت ذاته.

ونشرت الصحيفة مقال رأي عنوانه "مرحبا بكم في ديربورن، عاصمة الجهاد الأميركية" حرض فيه الكاتب على مسلمي ولاية ميشيغان في إحدى أهم وأكثر الصحف الأميركية نفوذا.

وعقب نشر المقال، والذي جاء تحريضيا بامتياز، أمر عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغان عبد الله حمود بتكثيف دوريات الشرطة بالقرب من أماكن العبادة، ومواقع البنية التحتية الرئيسية بالمدينة.

Americans know that blaming a group of people based on the words of a small few is wrong.

That’s exactly what can lead to Islamophobia and anti-Arab hate, and it shouldn’t happen to the residents of Dearborn – or any American town.

We must continue to condemn hate in all forms.

— President Biden (@POTUS) February 4, 2024