صحف عالمية: الكنيست يعتزم حظر الأونروا واليمين الإسرائيلي يدعو لإعادة توطين غزة

تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يطرح في الداخل الإسرائيلي من أفكار ومشاريع، فضلا عن المخاوف من توسع الصراع واندلاع حرب إقليمية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الكنيست الإسرائيلي يعتزم مناقشة مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي عن كتلة "إسرائيل بيتنا" يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات على المنظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) ستناقش هذه القضية في 20 فبراير/شباط الجاري.

بدوره، قال تحليل في موقع "المونيتور" الأميركي إن اليمين المتطرف في إسرائيل يدافع بدون رادع عن عودة المستوطنين إلى غزة، مضيفا أن اليمين الإسرائيلي المتطرف -في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة- بدأ بالفعل حملة لإعادة توطين المجتمعات اليهودية التي جرى إجلاؤها خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.

ويلفت المقال إلى أن مثل هذه الخطوة لكي تتم يتعين على الكنيست أن يلغي قانون فك الارتباط عن غزة لعام 2005.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية على إثر الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن المتضمن عقوبات في حق 4 من عتاة المستوطنين في إسرائيل.

وتشير الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تشمل العقوبات الأوروبية حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت الدول التي وقفت إلى جانب إسرائيل منذ اندلاع الحرب ستدعم مثل هذه الخطوة.

أما كامل أحمد فكتب مقالا في صحيفة "غارديان" البريطانية عما لحق بتاريخ قطاع غزة وثقافته جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى تحويل أكثر من 200 مبنى ذات أهمية ثقافية وتاريخية إلى أنقاض، بما في ذلك المساجد والمقابر والمتاحف.

وقال الكاتب إن الفلسطينيين القلائل الذين بقوا في بيوتهم والعدد الأكبر بكثير ممن نزحوا على أمل العودة تحولت الثقافة والتاريخ لديهم إلى ذكريات.

بدورها، كتبت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية من بغداد عن تنامي مشاعر مختلطة بين العراقيين حيال التوتر الإقليمي، مشيرة إلى أن "هناك تصاعدا واضحا للمشاعر المناهضة للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى هناك خوف من أن يتحول العراق إلى ساحة حرب في المستقبل".

وتضيف الصحيفة أن الوضع في غزة حاضر بقوة في الشارع العراقي، ونقلت عن عراقيين قولهم إن معاناة الفلسطينيين تمزق قلوبهم.