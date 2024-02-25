قيادي بالاستخبارات السودانية للجزيرة: رحلنا بن لادن إلى أفغانستان بطائرة رئاسية

قال ضابط الاستخبارات السوداني الأبرز الفاتح عروة للجزيرة إن السلطات السودانية رحَّلت زعيم تنظيم القاعة أسامة بن لادن إلى أفغانستان بطائرة رئاسية، وأضاف أنهم طلبوا إذن هبوط في العاصمة السعودية الرياض، بيد أن الطائرة واصلت رحلتها وحطت في مدينة جلال آباد شمالي أفغانستان.

وتطرق الفاتح الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عمر البشير إلى تفاصيل علاقة الخرطوم بأسامة بن لادن، وكيف وصل إلى السودان وغادره بعد ذلك إلى أفغانستان.

وتحدث لبودكاست "حكايات أفريقية" عبر منصة الجزيرة "أثير"، وإلى جانب بن لادن تطرق في حديثه المطول (أكثر من 5 ساعات) إلى قضايا مهمة كان لها تأثير مهم جدا في المشهد السياسي السوداني؛ مثل: ترحيل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، والثورة في إثيوبيا وإريتريا، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا في 1995، وغيرها من القضايا السودانية الأخرى.

وشدد الفاتح على ألا علاقة له مباشرة بقدوم بن لادن مستثمرا وصاحب شركات إلى السودان بداية 1989 "لكنني تعاطيت مع المسائل التي جعلته يدخل إلى ملفاتي الأمنية".

وقال إن أول لقاء جمعه بزعيم تنظيم القاعدة كان في مكتب بن لادن في جدة "يومها كنت مكلفا بملف القرن الأفريقي، وكنت على علاقة بالدوائر والاستخبارات السعودية، وتحديدا تركي الفيصل".

وبشأن الاتهامات الأميركية للسودان بشأن دعم "المنظمات الإرهابية" تحدث الفاتح عن محادثات جرت مع المسؤولين الأميركيين، بينها ضرورة مغادرة بن لادن الأراضي السودانية.

وأشار إلى رفض الحكومة الأميركية تسلّم بن لادن يومها "لأنها لم تكن تملك أدلة ولا ملفات عليه"، مثلما رفضت السعودية استقباله؛ "لأنه لم يعُد سعوديا بعدما سُحبت منه الجنسية".

وذكر الفاتح أن أسامة بن لادن اختار الذهاب نحو أفغانستان بدل الصومال، بعدما أخبره الرئيس المخلوع عمر البشير بالقرار "كي لا يتعرض لا هو ولا السودان للخطر".

ونقل الفاتح عن بن لادن قوله للبشير "حتى وإن خرجت من السودان فإن الأميركيين لن يتركوكم وشأنكم، وسيجدون لكم أسبابا أخرى من غير بن لادن".

وأوضح الفاتح أن المجموعات التابعة لبن لادن غادرت السودان في طائرات استأجرتها الحكومة السودانية من جمهورية لاتفيا، بينما سافر زعيم تنظيم القاعدة على متن طائرة سودانية رئاسية باتجاه مدينة جلال آباد.

وقال ضابط الاستخبارات إن خروج بن لادن ومجموعاته كانت عملية أمنية، ورفضنا إعطاء الأميركيين أيّ تفاصيل بشأنها، وطلبنا منهم ألا يسألوننا بعدها عن ذلك.