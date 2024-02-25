تونس- تعيش عائلات الموقوفين السياسيين في تونس قلقا بالغا ازدادت حدته بعد دخول 6 من المعتقلين في إضراب عن الطعام احتجاجا على مرور سنة على اعتقالهم بسبب معارضتهم مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي فرضه الرئيس قيس سعيد.

وهي تقرأ أول رسالة منه وتقلّب صورهما التذكارية تروي منية إبراهيم للجزيرة نت معاناتها منذ اعتقال زوجها القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

وتقول إن حالتها النفسية سيئة جدا كونها تعيش وحيدة في منزلها منذ سنة، وقد زاد قلقها أكثر بسبب دخول زوجها في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد على 10 أيام، وهو يعاني 3 أمراض متفاوتة الخطورة، من بينها مرض السرطان ومرض السكري الذي أصابه مؤخرا في السجن، حسب قولها.

تقول منية والعبرات تخنقها إنها تقضي الأعياد في المقبرة قرب والديها أو وحيدة في بيتها، وإن المناسبات والأعياد لم يعد لها معنى، وأيام الأسبوع باتت تختصرها في يومين فقط هما اليوم الذي تتسوق فيه لإعداد وجبات لزوجها ويوم زيارتها له في السجن.

أخي الوحيد وصديقي

بدورها، أعلنت المحامية دليلة بن مبارك مصدق دخولها في إضراب عن الطعام مساء أمس السبت احتجاجا على صدور حكم غيابي بالسجن 6 أشهر في حق شقيقها وموكلها المعتقل السياسي جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني، والذي أضرب عن الطعام منذ أيام احتجاجا على ترهيب المعارضين.

وفي حديث للجزيرة نت وصفت دليلة حجم المعاناة التي تعيشها عائلتها منذ اعتقال أخيها الوحيد، خاصة بعد إضرابه عن الطعام وخسارة وزنه والآلام الجسدية التي يعانيها بسبب ذلك.

وقالت إن صحة المعتقلين المضربين عن الطعام في تراجع يوما بعد يوم، خاصة أن أغلبهم فوق عمر الـ60 سنة.

وبتأثر كبير باد على محياها تروي دليلة تفاصيل علاقتها بشقيقها قائلة "إنه أخي الوحيد وصديقي، وهو يستشيرني في الكبيرة والصغيرة، وعشنا كالتوأم تماما منذ الصغر إلى اليوم، لقد ترك فراغا كبيرا في حياتي".

اعتصام مفتوح

من جهته، عبّر والد دليلة المعارض عز الدين بن مبارك الحزقي عن قلقه الشديد وحزنه جراء "المظلمة" التي يتعرض لها ابنه بسبب مواقفه السياسية، وقال إنه لم يعد يستسيغ الأكل بسبب إضراب جوهر عن الطعام، لكنه في الوقت نفسه سعيد بنضاله في سبيل الديمقراطية، حسب تعبيره.

ووصف الحزقي الاعتقالات السياسية في عهد سعيد بـ"اللامسؤولة والهمجية"، وقال إن تونس لم يسبق لها أن عاشت هكذا أساليب اعتقال حتى في أعتى دكتاتوريات الحبيب بورقيبة وبن علي، على حد قوله.

وفي تحرك احتجاجي جديد، دخلت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس في اعتصام مفتوح تضامنا معهم عبرت خلاله عن استيائها الكبير من تجاهل ملف ذويها المعتقلين لمدة سنة كاملة، إضافة إلى عدم وجود إثباتات على التهم الموجهة إليهم، حسب تصريح عضوة هيئة الدفاع دليلة بن مبارك مصدق للجزيرة نت.