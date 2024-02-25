لندن- تجرع أحمد الناعوق من الفراق ألوانا وأشكالا، وكانت أولاها حين فقد أخاه أيمن في عدوان الجرف الصامد على غزة عام 2015، وخرج من حزنه بمقالة رثاء ألهمت المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لتأسيس مشروع (لسنا أرقاما) كموقع يدون قصص الضحايا ليس كرقم ولكن كقصة إنسانية.

لكن المفاجأة أنه وبعد 8 سنوات من التأسيس، أصبحت عائلة الناعوق وأفراد من فريق "لسنا أرقاما" في قوائم بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ومن أبرزهم الكاتب الدكتور رفعت العرعير المؤسس المشارك في لسنا أرقاما.

ما لبث أحمد أياما في صدمته الأخيرة، وتماما كما الأولى التي ألهم فيها تأسيس موقع يدون آلام غزة، حتى بدأت رحلة رثاء جديد هذه المرة في لندن، من خلال تلبية دعوات من جامعات ونقابات وصحف ومجالس محلية ليروي فيها قصة غزة من خلال قصته كناجٍ وحيد وشريك مؤسس في "لسنا أرقاما".

الشرارة الأولى

التقت الجزيرة نت بأحمد الناعوق ليسرد الحكاية، والتي بدأت في 2015 منذ تواصله بالصحفية الأميركية بام بايلي سكرتيرة المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وقتها، لتحول استشهاد أخيه من رقم إلى قصة. وعلى مدار شهرين متتاليين عملت مع أحمد الناعوق لكتابة قصة "أيمن الناعوق هدفا لإسرائيل وأخا وصديقا لأحمد".

أصرت بايلي أن تكون كتابة قصة شهيد تنبض بالحياة وساعدت أحمد في سرد العديد من التفاصيل، حيث كانت بايلي ترتب لنشر القصة للإعلام الغربي من اليوم الأول، وأوضحا في مقالة كيف فقد أيمن 340 طفلا من مدرسته الثانوية عندما كان عمره 17 عاما.

ولكن ما لبث أيمن أن عاش مرارا وتكرارا حصارا ودمارا حتى عام 2012 بعد الغزو الإسرائيلي، بحسب القصة التي سردها أحمد الناعوق بالتعاون مع بايلي والمنشورة في عام 2015 في صحف أجنبية عدة.

كانت هذه القصة باكورة المشروع "لسنا أرقاما"، حيث تبنى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التدوين، ليكون منصة توثيق مفتوحة لأهل غزة وليس "أيمن وحده"، حيث يوجد الآلاف مثل أحمد الناعوق يحتاج ذووهم لرثائهم وإحياء ذكراهم في قصص إنسانية تخلدهم لا أن يكونوا مجرد رقم في إحصائية.

العرعير والتأسيس

تحدث الناعوق للجزيرة نت عن دور الدكتور رفعت العرعير في المرحلة التأسيسية لمشروع "لسنا أرقاما" كمدرب وشريك، والذي ساعد العديد من الكُتاب والأهالي على سرد قصصهم وخروجها للنور.

ومع العدوان الحالي على غزة قُصف منزل العرعير، وبعد مشواره المهني الثري انضم كقصة فقد مؤلمة جديدة في هذا المشروع.

تطور "لسنا أرقاما" بشكل كبير، وتم تعيين أحمد الناعوق مديرا للمشروع في عام 2016، وخلال 3 سنوات حصل الناعوق على منحة دراسية لدراسة ماجستير الصحافة بجامعة ليدز البريطانية بمنحة تشفنينغ، محاولا التعافي والمضي قدما في التوسع بمشروع "لسنا أرقاما".

وأضاف الناعوق "كان رفعت العرعير مدربا رائعا وبمنزلة أب روحي ولن يتكرر، وكل من عمل معه يعلم أنه لن يعوض ولا يمكن لأي إنسان أن يسد الفراغ الذي تركه العرعير" .

ويقول للجزيرة نت "لقد أسهم "لسنا أرقاما" وتدريب الدكتور العرعير بشكل عميق في المجتمع في غزة، ليس فقط بتحويل الأرقام إلى قصص إنسانية تنبض بالحياة، بل طورنا الموقع ليذكر جوانب إيجابية في غزة، لأن غزة ليست الحرب فقط هناك مشاريع وريادة أعمال وإنجازات".

وأضاف "لسنا أرقاما كان سببا في تخريج دفعات من الصحفيين والكُتاب للحياة العملية من غزة إلى العالم. العديد من الكتاب والصحفيين بدؤوا حياتهم المهنية في لسنا أرقاما يعملون الآن في لندن وعدة عواصم دولية".

فراق مرعب

شكلت الحرب الحالية ضربات موجعة لأحمد الناعوق بفقده الدكتور العرعير، وفقده 21 فردا من عائلته، أباه وأمه وإخوته وأولادهم، 3 أجيال انتهت حياتهم تحت الركام، بضربة جوية واحدة خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة.

وصله الخبر مغتربا وحيدا في لندن ولم يستطع قول أي شيء تعليقا عن هذا الفقد سوى كونه "صدمه"، رغم خبرات أحمد في سرد القصص وقصص الفقد بالتحديد إلا إنه حتى الآن لم يتمكن بعد من السرد هذه المرة.

أصدقاء أحمد وزملاؤه قاموا بتقديم واجب العزاء، وحاول بعضهم بعفوية أن يقول له "العوض بمن تبقى" فكان رده "لم يتبق أحد".

ربما تكون قصة أحمد الناعوق موجعة فهو "الناجي الوحيد" من دار الناعوق، لكن هناك الآلاف مثل أحمد بل ومنهم أطفال وخدج نجوا وحدهم من القصف والقنابل دون أي فرد من عائلتهم.

وإذا كانت دار الناعوق عرفت ناجيا وحيدا فإن العديد من العائلات في غزة مُسحت من السجلات المدنية بعدما استشهد جميع أفرادها من كل الأجيال، ولم يتبق منها ولا ناج وحيد يخبر العالم قصتهم.

ويخطط الناعوق لتأليف كتاب عن عائلته، ولذلك تعهد بأن يستمر مشروع "لسنا أرقاما" لسرد القصص رغم الفواجع، لتخليد الذكريات المؤلمة، تعزي محبيهم وتشهد على جلاديهم للأبد، فالعدالة التي لم يحققها القانون الدولي سيسجلها التاريخ في "لسنا أرقاما".