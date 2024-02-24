رهينة سابقة لدى حماس: نتنياهو يفكر في نفسه أكثر من تفكيره فينا

اتهمت رهينة سابقة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أطلق سراحها بعد أسابيع خلال توقف مؤقت للقتال العام الماضي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"نسيان" أولئك الذين في قطاع غزة، في وقت يحول فيه حملته إلى تدمير الجماعة المسلحة.

وقالت أفيفا سيغل البالغة من العمر 62 عاما، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية أول أمس الخميس إن نتنياهو "يفكر في نفسه أكثر من التفكير فينا".

وذكر موقع "ذا هيل" أن سيغل تريد من الزعيم الإسرائيلي أن "يوقف الحرب" وأن يوجه تركيزه على إعادة الرهائن الآخرين إلى إسرائيل بمن في ذلك زوجها الأميركي الإسرائيلي كيث سيغل.

وقالت سيغل الخميس الماضي "أعتقد أن نتنياهو نسي كيث ونسي أن يكون إنسانا ويعيد البشر".

وذكر الموقع الأميركي أن سيغل كانت واحدة من نحو 240 شخصا احتجزتهم حماس رهائن في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته على إسرائيل.

وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي كشف فيه نتنياهو عن خطة جديدة لحكم غزة بعد الحرب، حيث سيكون لدى إسرائيل سيطرة أمنية لأجل غير مسمى.