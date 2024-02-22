حليف لبوتين يريد تزويد الحوثيين بأسلحة لمهاجمة السفن الأميركية والبريطانية

قال مسؤول دعائي معروف في الكرملين -خلال بث تلفزيوني مؤخرا- إن موسكو يجب أن تزود الحوثيين اليمنيين بأسلحة روسية لاستخدامها في الهجمات على السفن الأميركية والبريطانية.

وقدم فلاديمير سولوفيوف، وهو شخصية بارزة في وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين وحليف قوي للرئيس فلاديمير بوتين، هذا الاقتراح خلال حلقة من برنامجه الذي يبث على قناة "روسيا-1".

ومن جانب آخر ذكرت مجلة نيوزويك أن تصريحات سولوفيوف تأتي مع استمرار الاشتباكات في البحر الأحمر بين الحوثيين وقوات الدفاع الغربية.

وبحسب سولوفيوف، يجب أن تزود موسكو الحوثيين بالأسلحة انتقاما من الدول الغربية التي تواصل مساعدة أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

وأشارت نيوزويك إلى مقطع فيديو على منصة إكس -نشره مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو- إلى تصريحات سولوفيوف بشأن الحوثيين يوم الأربعاء.

ودعا سولوفيوف إلى تسليح هذه الجماعة لشن هجمات على أهداف أميركية وبريطانية قائلا "إن هذا هو الوقت المناسب".

وقال أيضا بحسب ترجمة جيراشينكو "سيحصل الحوثيون على كل شيء. وسيكون لديهم زوارق شبه غاطسة مسيرة، وسيكون لديهم أسلحة قوية، وسيحصلون على كل شيء".

ومن جانبها قالت الخارجية الأميركية إن سولوفيوف ينشر معلومات مضللة من الكرملين، وهو معروف أيضا بإدلائه بتصريحات مثيرة للجدل مثل الإشارة خلال بث في الخريف إلى أن ألمانيا ستخضع في النهاية "للعلم الروسي".

ولفتت المجلة إلى أن سولوفيوف تصدر عناوين الأخبار أيضا في أكتوبر/تشرين الأول عندما حذر من حرب عالمية جديدة ستجعل الغرب يقف ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم.