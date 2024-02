إمام يقرأ آية من القرآن الكريم بالبرلمان البلجيكي يثير غضب إسرائيل

أثار مقطع فيديو لإمام وهو يقرا آية من سورة الأحزاب في البرلمان البلجيكي ردود فعل غاضبة داخل بلجيكا وخارجها ولا سيما في إسرائيل.

فقد نشر الإمام محمد أنصار بوت على مواقع التواصل الاجتماعي -قبل أن يزيله- مقطعا له وهو يتلو الآية 26 من سورة الأحزاب على منصة برلمان بروكسل على أثر تكريمه، حسب ما ورد بحصيفة لوفيغارو الفرنسية.

المشهد، الذي لم ينكشف للعلن إلا مؤخرا، حدث في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال حفل لتوزيع جوائز نظمه نائب رئيس الجمعية، حسن كويونغو (من الحزب الاشتراكي)، مع جمعية أصدقاء بلجيكا. وكان الإمام نفسه، وهو من أصل باكستاني ويعيش في ليو سان بيير (برابانت الفلمنكية)، هو الذي نشر المقطع على فيسبوك، قبل أن يزيله.

وقد قام النائب الفدرالي ثيو فرانكن ووزير الدولة السابق للهجرة بنشر الفيديو على منصة إكس (تويتر سابقا) مصحوبًا برسالة طويلة جدًا، قال فيها إن بروكسل، التي كانت ليبرالية ذات يوم، تبدو وكأنها اليوم مدينة ضائعة.

وأعرب فرانكن عن أسفه لذلك، واتهم الحزب الاشتراكي بـ"الانحناء بشكل أعمق من أي وقت مضى لصالح المسلمين"، مستنكرا ما سماها "مشاهد الاستسلام غير المسبوقة".

أما ديفيد ليستره، زعيم حركة الإصلاح في بلجيكا، وهو حزب ليبرالي من يمين الوسط، فقد دعا إلى إنشاء لجنة حول هذا الموضوع، قائلا "إن قرونًا من الصراعات الدينية تراقبنا.. فكيف يمكننا أن نقبل مثل هذه التصرفات؟ هذا هو الهدف من الحياد". وأوضح أن مجموعته البرلمانية تطالب بالمحاسبة.

وبدورها أعربت السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ عيديت روزنزويغ أبو، عن صدمتها من هذا الحدث قائلة إنها "شعرت بالرعب الشديد عندما اكتشفت أن داعية مسلما ضيفا في البرلمان في بروكسل اختار قراءة آية من سورة الأحزاب، وهي سورة تتحدث عن معركة بين المسلمين واليهود"، حسب زعمها.

وأوضحت أن الآية المذكورة وهي رقم 26 " وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا"، تدعو صراحة إلى قتل اليهود وسبيهم".

وذكّرت بأن ذلك يأتي وسط تصاعد معاداة السامية والخوف في بروكسل، حيث يعيش 18 ألف يهودي، حسب قولها.

واختار زعيم اليمين المتطرف بهولندا خيرت فيلدرز، الذي احتل حزبه المركز الأول في الانتخابات التشريعية في هولندا، الركوب على هذه الموجة، حيث نشر المقطع على حسابه على إكس مع التعليق التالي "إمام باكستاني في برلمان بروكسل 2024. ضاعت بلجيكا".

Absolutely horrified to discover that in Brussels Parliament, an invited Muslim preacher chose to recite parts of Surah "Al-Ahzab", a Surah about a battle between Muslims and Jews.

This is a Surah that explicitly (verse 26) calls for the KILLING and TAKING CAPTIVE of Jews! In… pic.twitter.com/2jO7maJQrg

— Ambassador Idit Rosenzweig-Abu (@IditAbu) February 16, 2024