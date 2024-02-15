سياسة|فلسطين

باحث بريطاني: الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة

VIDEO SHOWS: ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, DELIVERING A STATEMENT RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: TEL AVIV, ISRAEL (OCTOBER 25, 2023) (GPO - Access all) 1. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "We are in the middle of a war for our existence. We have set two goals for the war: to annihilate Hamas by destroying its military and governance abilities and to do everything possible to bring our hostages back home." 2. WHITE FLASH 3. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: ""We are raining hellfire on Hamas. We have already killed thousands of terrorists and this is only the beginning. Simultaneously, we are preparing for a ground invasion. I will not elaborate on when, how or how many. I will also not elaborate on the various calculations we are making, which the public is mostly unaware of and that is how things should be." 4. WHITE FLASH 5. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "I want to be clear, the timing of the military's operation, the timing is determined by consensus by the war cabinet. Together with the chief of staff and the cabinet we are working to ensure the ideal conditions for our troops for the next operations." 6. WHITE FLASH 7. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "I call again for the non-involved population in Gaza to evacuate to the south of the strip." 8. WHITE FLASH 9. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "Since the start of the war we have formed 600 new groups of volunteer guards, also with weapons deliveries that we are bringing from abroad, and we will add more forces to this effort. We encourage citizens and are helping citizens carry personal arms for defence, we are doing so in a controlled manner." 10. WHITE FLASH 11. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER, BENJAMIN NETANYAHU, SAYING: "Citizens of Israel, Oct. 7 was a black day in our history. We will fully investigate what happened along the southern border and in the areas surrounding Gaza. The scandal will be fully investigated. Everyone will have to give answers, me too. But all this will happen only after the war." STORY: Israel is preparing a ground invasion of Gaza, Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a televised statement on Wednesday (October 25), but he declined to provide any details on the timing or other information about the operation. He said the decision on when forces would go into the Palestinian enclave, controlled by the Islamist movement Hamas, would be taken by the government's special war cabinet, which includes the leader of one of the centrist opposition parties. "We have already killed thousands of terrorists and this is only the beginning," Netanyahu said. "Simultaneously, we are preparing for a ground invasion. I will not elaborate on when, how or how many. I will also not elaborate on the various calculations we are making, which the public is mostly unaware of and that is how things should be." Israel has carried out days of intense bombardment of the densely populated Gaza Strip following the Oct. 7 Hamas attack on Israeli communities that killed some 1,400 people. More than 6,500 Palestinians have been killed in the bombardments, according to Gaza's health ministry. Netanyahu, who has so far not taken responsibility for the security failures that led to the Hamas attack, said all involved would be called to account. "The scandal will be fully investigated," he said. "Everyone will have to give answers, me too. But all this will happen only after the war." Earlier, citing U.S. and Israeli officials, the Wall Street Journal reported that Israel had agreed to delay the invasion of Gaza for now, so the United States could rush missile defenses to the region. (Production: Lara Afghani)
نتنياهو يعارض حل الدولتين الذي يدعو إليه عدد من حلفائه الغربيين (رويترز)
15/2/2024

حذر مقال في صحيفة "غارديان" البريطانية من أن ما يروج له الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الدولة الفلسطينية لا يرد فيه أي ذكر للقرار 242، بل ربما يقتصر على دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري، مشددا على أن 3 أمور لا بد أن تكون هي الأساس للدولة المرتقبة.

ولفتت الصحيفة -في مقال بقلم إتش إيه هيلير، وهو هو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المفاجئ باحتمال اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام مع إسرائيل، وقول الولايات المتحدة أيضا إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.

ورأى الكاتب أن هذا الاتجاه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا كان يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يقوم على مبدأ أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 شرط مسبق للسلام، فإنه سيكون متسقا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي قبل بها جميع أعضاء الجامعة وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها إيران، دعمها لها، مع أن إسرائيل لا تزال ترفضها.

غير أن الدولة التي تتحدث عنها واشنطن -حسب هيلير- قد لا يكون فيها أي ذكر للقرار 242، وما يروج له الرئيس الأميركي يبدو أنه دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا، مما يعني أنها ليست دولة على الإطلاق.

لهذا يقول الكاتب لا بد للدولة الفلسطينية الجديدة أن تقوم على 3 أسس، وهي أنه لا يمكن الاستيلاء على الأرض بالقوة، وضرورة إبعاد ونبذ اليمين المتطرف في إسرائيل، مع القيام بإصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني.

إضفاء الشرعية على الاحتلال

وإذا تم إنشاء مثل هذه الدويلة الفلسطينية، فلن ينظر إليها الفلسطينيون ولا المنطقة المحيطة ولا حتى المجتمع الدولي، على أنها وفاء من إسرائيل بالتزامات القانون الدولي، ولا كاعتراف بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، بحسب الكاتب الذي يرى أن تلك الخطوة سيُنظر إليها على أنها إضفاء للشرعية على الاحتلال، ولن يساعد ذلك إسرائيل وحلفاءها على الحصول على الدعم داخل المنطقة.

أما الطريق إلى التقدم، فيقوم على 3 ركائز لا غنى عنها، بحسب هيلر، أولها أن يبقى القرار "242 في عام 2024" هو حجر الزاوية، ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل للحفاظ على مبدأ رفض القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض، لأن المجتمع الدولي يراقب ما يقوم به الغرب في إسرائيل وفلسطين، ويقارنه بما تفعله روسيا وأوكرانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يكون التناقض هو القاعدة السائدة اليوم.

أما الركيزة الثانية فهي إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لجعله قابلا للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا.

وأخيرا، لا بد من رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل في الحكومة الحالية، "لنضمن أن سلوكنا يعكس قيمنا، وبالتالي على الغرب أن يعمل على تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية التي تعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، فضلا عن المصالح العالمية في المنطقة".

المصدر : غارديان