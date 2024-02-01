كاتب روسي: أفكار لتغيير النظام العالمي الحالي

يقول الكاتب الروسي فينيامين بوبوف، في تقرير له نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا"، إن الحروب في أوكرانيا وغزة وضعت نهاية للعالم الأحادي القطب بعد اقتناع كثيرين بتراجع النفوذ الأميركي والاعتراف بذلك من قِبَل واشنطن نفسها.

وأوضح أن دول الجنوب العالمي تتحدث بشكل متزايد عن فقدان الثقة في أميركا، وقد حان الوقت لرسم الخطوط التقريبية لنظام عالمي جديد على الأقل.

ووفقا لبوبوف فإن الأفكار التالية جديرة بالمناقشة لوضع تغييرات في نظام العلاقات الدولية القائمة حاليا:

إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحيث يمكن لمجموعة البريكس أن تقترح ضم الهند كقوة عالمية عظمى عضوا دائما يتمتع بحق النقض، وإضافة إيران والبرازيل وجنوب أفريقيا كدول غير دائمة العضوية، تمثل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

حرمان بريطانيا من العضوية الدائمة

حرمان بريطانيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن، خاصة أن العديد من المستعمرات السابقة تطالبها جديا بالتعويض عن استغلال ونهب هذه البلدان. وكحل وسط، يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بمقعد في مجلس الأمن، ولكن من دون حق النقض. في حين يمكن لفرنسا تمثيل الاتحاد الأوروبي بأكمله. وبرر الكاتب فكرته بأن أوروبا ممثلة تمثيلا زائدا في مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن حجم اقتصادها في عام 2022 بلغ 19.8 تريليون فقط، وبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 25 تريليونا.

نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى إحدى المدن الآسيوية مثل إسطنبول أو كوالالمبور، أو الأفريقية مثل القاهرة أو نيروبي.

تغيير تركيبة أهم المنظمات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا عن الاتحادات العالمية الأخرى لصالح دول الجنوب العالمي.

إلغاء الديون على الـ25 دولة الأفقر في العالم

نظرا لعبودية الديون التي يفرضها الغرب على أفقر بلدان الجنوب العالمي، ينبغي البدء في اتخاذ قرارات لإلغاء ديون الدول الـ25 الأقل نموا. علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء مجموعة البريكس التوصل إلى مبادرة لتخفيف عبء الديون بشكل كبير عن البلدان النامية الأكثر ضعفا وبدء العمل على تشكيل نظام دفع جديد دون تأخير.

تبني شعار رئيسي للعمل على تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء. ويمكن النظر في أفكار حول فرض ضريبة إضافية على الثروة التي تزيد على مبلغ معين. ورفض المحاولات التي تبذلها القوى الغربية لتحويل عبء مكافحة التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المنتجين الذين يقع أغلبهم في الجنوب العالمي.

خطة واضحة لإنشاء دولة فلسطينية