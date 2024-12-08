باريس- بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إلى باريس لحضور افتتاح كاتدرائية نوتردام، نظمت عدة جمعيات مناصرة لفلسطين مظاهرة حاشدة للتنديد بسياسة ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل، إذ بدأت ملامح سياسته تتكشف بشأن الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.

وعلى درجات القصر الرئاسي، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بترامب الذي قال أمام الكاميرات: "حققنا نجاحا كبيرا في العمل معا، يبدو أن العالم أصبح مجنونا بعض الشيء في الوقت الحالي".

ضغوط

وفي أثناء المظاهرة، اقترب رجل مؤيد لإسرائيل من الموكب وهاجم المتظاهرين بمسدس بعد تمزيق لافتات داعمة لفلسطين، مما أدى إلى تدخل الشرطة التي كانت قريبة من المكان واعتقاله على الفور.

وقال أحد الشهود على هذه الحادثة -فضّل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت "أتى إلي أحد الأصدقاء ليخبرني أن هناك صهيونيا مزق لافتته وقام بتصويره، وعندما اقتربت منه لتصوير ما حدث، فتح سترته وأظهر سلاحا في حزامه ثم ركضت فورا إلى عناصر الأمن".

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وتعكس هذه الواقعة، التي كان من الممكن أن تنتهي بمأساة داخل مسيرة سلمية، حجم الضغوط والهجمات التي يتعرض لها أنصار فلسطين في فرنسا.

مخاوف

وحمل المتظاهرون لافتات تصف ماكرون وترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرمي الحرب" و"الداعمين للإبادة الجماعية". كما دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف كامل للتعاون مع دولة الاحتلال.

وطالب المتظاهرون أيضا بإطلاق سراح المناضل اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، الذي يعد أقدم سجين في العالم مرتبطا بالصراع في الشرق الأوسط، إذ قضى 40 عاما في السجون الفرنسية.

وفي حديث للجزيرة نت، أكد النائب جيروم لوغافر عن حزب فرنسا الأبية اليساري أن هذا النوع من المظاهرات سيستمر في فرنسا للضغط والمطالبة بوقف كامل لعمليات تسليم الأسلحة، وتعليق وحظر جميع الاتفاقيات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية.

وأضاف "نعلم أن ترامب سيدعم نتنياهو، وهو ما يثير الخوف من المستقبل في الشرق الأوسط، وقد شاركنا في هذه المظاهرة لإزعاج كل المتواطئين في الإبادة الجماعية الذين يلتقون في أمسيات احتفالية ويمضون العقود ويهنئون أنفسهم على كل ما يقترفونه من جرائم".

تواطؤ

وتابع النائب الفرنسي لوغافر "كانت سياسات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن مقلقة وإجرامية إلى حد كبير من خلال كمية الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لكن التصريحات الأخيرة لترامب مخيفة".

وأضاف أن "ترامب هدد بفتح أبواب الجحيم في الشرق الأوسط إذا لم تتم إعادة المحتجزين، لكن الفلسطينيين يعيشون في الجحيم الآن"، واصفا شمال غزة بـ"فخ الموت"، حيث يفر السكان من الدمار ويتعرضون "للذبح" على يد جيش الاحتلال.

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وشدد على أن "إسرائيل متورطة في غزة ولبنان، واليوم نراها تفعل الأمر ذاته في سوريا، إذ هددت إيران بالانتقام الدموي إذا أرسلت الأسلحة والقوات المسلحة إلى سوريا، مما يدل على تواطئها في كل مكان بالمنطقة المشتعلة".