بشار الأسد.. الابن البديل والوجه الآخر للطاغية

لم يكن بشار الأسد هو الخيار الأول لأبيه الرئيس الحديدي حافظ الأسد، لكن الأقدار تختار ما لا يعرفه البشر. فمصير بشار الابن كان مثل مصير مايكل كورليوني في فيلم العراب، الشاب المحشو بالمثاليات المفارق لنهج العائلة، لكن ما إن تولى السلطة وواجه ثورة عارمة حتى قلب الطاولة على الجميع، لقد تكشف عن وحشية لم تخطر ربما على بال أبيه وأجهزته الذين صنعوه على أعينهم.

ولكن بشار، على الرغم من كونه خيارا غير متوقع، أظهر براعة في البقاء بالسلطة وسط أمواج العاصفة. في البداية، لم يكن يُنظر إليه كقائد مهيب مثل أبيه، بل كطبيب عائد من لندن، يحمل ملامح الشاب الهادئ، فارع الطول، ذي العيون الملونة، والثرثار بلدغة مضحكة.

وكانت الصورة العامة لبشار هي الشاب الذي لا يملك الكاريزما اللازمة أو الحزم السياسي المطلوب لإدارة بلد معقد التركيب مثل سوريا. لكن الثورة التي اندلعت في عام 2011 كشفت وجها آخر تماما.

لقد تعامل مع الانتفاضة الشعبية بيد من حديد، حيث قمع الاحتجاجات السلمية بوحشية لم يكن العالم مستعدا لرؤيتها في هذا القرن. وتحولت الثورة إلى حرب أهلية طاحنة، ومعها أظهر الأسد مهارات البقاء عبر اللعب على أوتار الطائفية، والاستفادة من التحالفات الإقليمية والدولية. وكان دعمه من إيران وروسيا بمثابة شريان حياة لنظامه، ومكّنه من قلب موازين القوة لصالحه.

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طاولة كورليوني

ومثل كورليوني في فيلم العراب، استغل بشار كل فرصة لقمع أعدائه والتخلص من خصومه. واستخدم أدوات النظام القمعي التي ورثها عن أبيه، لكن بطريقة أكثر تطورا وشراسة. فلم يتردد في استخدام السلاح الكيميائي، ولم يكترث للدمار الذي لحق بالمدن والبنية التحتية، كل ذلك في سبيل الحفاظ على قبضته الحديدية.

الطاولة التي قلبها بشار لم تشمل فقط المعارضة والشعب، بل أيضا المجتمع الدولي. فقد فرض الأسد معادلته الخاصة على اللاعبين الدوليين، حيث أثبت أن إسقاطه لن يكون مهمة سهلة. وبينما كان العالم يُدين ممارساته الوحشية، كان يبني شبكة معقدة من العلاقات والتحالفات التي جعلت منه جزءا لا يتجزأ من المعادلة الإقليمية.

ومع كل يوم يمضي، يبدو بشار الأسد أبعد ما يكون عن صورة الابن الهادئ الذي لم يكن الخيار الأول. لقد أصبح تجسيدا لمدى تحول الإنسان حين يجد نفسه في مواجهة مصير لا رجعة فيه. لكن يبقى السؤال: هل كان فعلا سيد مصيره، أم أنه مجرد لاعب في لعبة أكبر منه؟

في خطوة لم تكن متوقعة بعد سنوات من الحرب الطاحنة، وبعد أن استبسل النظام السوري في الدفاع عن العاصمة دمشق بكل ما يملك من أدوات القوة والقمع، جاءت اللحظة التي لم يتخيلها أحد: هروب بشار الأسد من دمشق. مشهد خروجه المباغت، وسط دخول المعارضة السورية إلى العاصمة، يُعيد رسم تاريخ سوريا الحديث ويُبرز حجم التحولات التي عاشها البلد منذ عام 2011.

بشار الأسد، الذي بدا لسنوات كأنه لا يمكن المساس به، وجد نفسه في موقف شبيه بنهايات الطغاة الذين حاولوا التشبث بالسلطة حتى اللحظة الأخيرة. ولم تنفعه التحالفات مع روسيا وإيران، ولا شبكات الولاء التي بناها داخل النظام. فالعاصمة التي كانت تُعتبر حصنه الأخير أصبحت اليوم مسرحا لقوات المعارضة، ومعها تلاشت كل وعود البقاء والانتصار التي روّج لها.

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هروب صامت

هرب بشار، وكأنه لم يكن يوما رئيسا، بصمت وبلا ضجيج، بل دون أن يطلق رصاصة واحدة. هرب بجلده، وترك خلفه كل مجده الموهوم، بالجيش الباسل والفرقة الرابعة التي تريد تجارة الكبتاغون، والأجهزة الأمنية التي تؤله الزعيم.

ولكن السؤال الأهم: إلى أين؟

تشير التقارير إلى أن الطائرات الرئاسية أقلعت في ساعات الفجر الأولى إلى جهة غير معلومة، وربما إلى إحدى الدول التي لا تزال تقف إلى جانبه. لكن حتى هذه الملاذات تبدو غير آمنة، فقد أصبح رمزا لنظام انهار أمام أعين الجميع، ومصيره الآن في أيدي من ساعدوه على البقاء طوال هذه السنين.

أما دمشق، فهي الآن في لحظة تاريخية فارقة. ودخول المعارضة السورية إلى المدينة لا يعني فقط سقوط النظام، بل أيضا بداية فصل جديد من تاريخ هذا البلد المنهك، وتحديات ما بعد الانتصار ستكون جسيمة، فالدمار الذي خلفته الحرب لم يكن في البنية التحتية فقط، بل في النسيج الاجتماعي والسياسي الذي يحتاج إلى سنوات من العمل لإعادة ترميمه.

اليوم، يجد السوريون أنفسهم أمام مفترق طرق. هل ستكون هذه لحظة تحول حقيقي نحو بناء وطن جديد قائم على الحرية والعدالة والمواطنة، أم أن الفراغ الذي تركه الأسد سيُملأ بصراعات جديدة تعيد إنتاج المآسي؟

هرب الأسد، لكن سوريا لا تزال عالقة في مأزقها، بين ماض أثقل كاهلها ومستقبل يتطلب شجاعة غير عادية لصناعته.

الخطاب الذي أرسله الثوار الداخلون إلى المدن السورية يبدو تصالحيا، يطمئن الجميع. والعالم ينظر إلى وعود الأمل.