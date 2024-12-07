غارديان: حكومة ترامب تضم أغنياء بثروة تتجاوز 340 مليار دولار

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن إدارة دونالد ترامب المقبلة ستضم عددا من المليارديرات تصل ثرواتهم الإجمالية إلى 340 مليار دولار، مما يجعلها الحكومة الأكثر ثراء في تاريخ الولايات المتحدة، فيما ينتظر أن تنضم أسماء أخرى للحكومة ما سيرفع ذلك الرقم بشكل كبير.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن هذه التعيينات -التي تشمل شخصيات مثل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي- تثير تساؤلات حول تأثير الثروات الضخمة على السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق وحقوق الفئات الأقل دخلا.

وأبرزت أن ترامب جمع عددا كبيرا من المليارديرات والمليونيرات لتولي المناصب الكبرى في إدارته المقبلة، مما يتناقض مع حملته الرئاسية التي استهدفت الناخبين من الطبقة العاملة.

وأشار الكاتب إلى أن هناك 11 شخصا على الأقل ممن اختيروا لشغل مناصب إستراتيجية في إدارة ترامب المقبلة، هم مليارديرات، أو متزوجون من أصحاب المليارات، أو قريبون من دخول نادي المليارديرات.

مليارات مليارات!

وأوضح الكاتب أن النتيجة الصافية ستكون أن هذه الإدارة ستصبح الأكثر ثراء في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار دولار في بداية هذا الأسبوع، قبل أن يعزز ترامب من قيمتها المالية بمحاولته تعيين ما لا يقل عن 3 مليارديرات آخرين.

إعلان

وذكر أن ثروة هذه الحكومة الجماعية تفوق ثروة حكومة ترامب الأولى التي تشكلت بعد فوزه في انتخابات عام 2016.

وقال إن حكومة جو بايدن الحالية تبلغ قيمة ثروات أعضائها الإجمالية 118 مليون دولار أميركي فقط.

وبحسب الصحيفة، تشمل ترشيحات دونالد ترامب كلا من ليندا مكمان -المرشحة لمنصب وزيرة التعليم والتي كانت سابقا من كبار التنفيذيين في منظمة المصارعة الترفيهية العالمية- وزوجها فينس مكمان الذي تقدر ثروته بحوالي 3 مليارات دولار.

إلى جانب ذلك، هناك حاكم ولاية نورث داكوتا ورجل الأعمال السابق دوغ بورغوم -الذي رشح لمنصب وزير الداخلية- وهاورد لوتنيك -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد- الذي رشح لمنصب وزير التجارة، وسكوت بيسنت -شريك سابق في إدارة استثمارات سوروس- الذي رشح لمنصب وزير الخزانة.

أسماء مهمة

ومن بين الآخرين الذين سيخضعون لتأكيد مجلس الشيوخ، تشارلز كوشنر، وهو قطب عقارات ووالد صهر ترامب جاريد كوشنر، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة في باريس، ووارن ستيفنز، رئيس بنك استثماري اختير ليكون سفير الولايات المتحدة في لندن.

وذلك بالإضافة إلى جاريد إيزاكمان، رجل أعمال مرشح لرئاسة إدارة الطيران والفضاء الوطنية (ناسا)، وكايلي لوفلر، السيناتورة السابقة عن الحزب الجمهوري ورئيسة لجنة تنصيب ترامب المشتركة، التي اختيرت لتكون رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة.

ولفت الكاتب إلى أن جميع هذه الأسماء تندرج تحت فئة المليارديرات إما بشكل فردي أو من خلال الروابط الزوجية أو العائلية، وفقا لمجلة فوربس.

وقد أفادت التقارير أن الرئيس المنتخب قد عرض منصب نائب وزير الدفاع على ملياردير آخر هو ستيفن فاينبرغ، وهو مستثمر في الأسهم الخاصة والرئيس المشارك لشركة سيربيروس كابيتال مانجمنت.

وقُدرت ثروة فاينبرغ الشخصية في يوليو/تموز من هذا العام بحوالي 4.8 مليارات دولار، ومن غير المعروف ما إذا كان فاينبرغ قد وافق أم لا.