الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيزات جوية وبرية في مرتفعات الجولان

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه في خطوة غير معتادة أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيزات جوية وبرية في مرتفعات الجولان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء بسبب الصراع الداخلي المستمر في سوريا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر على طول الحدود ويراقب التطورات قال، في بيان يوم الجمعة، إنه مستعد لجميع السيناريوهات الهجومية والدفاعية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لن يتسامح مع التهديدات بالقرب من الحدود الإسرائيلية"، كما أعلن مجلس الوزراء السياسي الأمني أنه سيجتمع مساء السبت والأحد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة.

تركيز على سوريا

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الحكومة ستتعامل "بشكل رئيسي مع سوريا"، وذلك بعد أن شوهدت مجموعات مسلحة محلية سورية في وقت سابق من يوم الجمعة تخوض اشتباكات مع قوات النظام في درعا وكذلك في نوى التي تبعد نحو 13 كيلومترا عن إسرائيل، حسب التقرير.

وذكرت الصحيفة في خاتمة خبرها أن المتمردين السوريين استولوا على مدينتي حماة وحلب في غضون أسبوع، وأطلقوا سراح سجناء من سجن حماة المركزي.

يُذكر أنه في اليوم 11 من عملية "ردع العدوان"، واصلت المعارضة السورية المسلحة تقدمها ضد قوات الجيش السوري، بينما نقلت الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤولين قولهم إن روسيا قد تبدأ مغادرة سوريا مع تقارير عن خروج سفن لها من ميناء طرطوس.