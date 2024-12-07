بينهم وائل الدحدوح.. أمير قطر يكرم عددا من الصحفيين

الدوحة – كرم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في قطاع غزة والزميلة كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة في لبنان وعددا من الصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ22 لمنتدى الدوحة.

وشمل التكريم أيضا الزميل معتز عزايزة مصور صحفي مستقل، والزميلة ديلان كولينز، والزميلة كريستينا عاصي صحفيين بوكالة الأنباء الفرنسية، والزميلة صدف بوبولازاي مديرة إذاعة أرمان إف إم وأراكيزيا إف إم.

وجاء التكريم القطري للزملاء الصحفيين كونهم حرصوا على نقل الحقيقة في مناطق النزاع ودفعوا أثمانا باهظة لحرصهم على إطلاع العالم على ما يجري خلال النزاعات، كما يعطي هذا التكريم رسالة بدور الصحفيين في العالم، وضرورة تجنيبهم مخاطر الصراع.

أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يكرم عددا من الصحفيين وبينهم مدير مكتب الجزيرة في #غزة وائل الدحدوح ومراسلة الجزيرة في #لبنان كارمن جوخدار في افتتاح منتدى الدوحة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الشخصيات من مختلف دول العالم..#الأخبار pic.twitter.com/aeg50X58FK — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 7, 2024

شجاعة صحفي

وكان نادي الصحافة الوطني الأميركي قد منح مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جائزة "جون أوبوشون" الدولية لحرية الصحافة لعام 2024.

إعلان

وقال نادي الصحافة الوطني إن منح الدحدوح هذه الجائزة -التي تعتبر أعلى الجوائز التي يمنحها النادي- تأتي على خلفية نضاله الكبير لإبقاء أخبار القطاع تتدفق للعالم.

وأضاف البيان أن الدحدوح واصل عمله رغم تعرضه لمعاناة شخصية لا توصف، حيث فقد زوجته وابنه وابنته في غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم استشهد ابنه حمزة في غارة إسرائيلية في السابع من يناير/كانون الثاني 2024.

كما تعرض الدحدوح نفسه لإطلاق نار في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 من طائرة إسرائيلية مسيرة خلال تغطيته لقصف مدرسة في خان يونس، ورغم كل الألم والحزن الذي لا يمكن تصوره، استمر الدحدوح بعمله لنقل الحقيقة للعالم.

ورشحت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها، الزميلة كارمن جوخدار لنيل جائزة الشجاعة الصحفية، بسبب تغطيتها للحرب الإسرائيلية في لبنان.

ورشحت المنظمة الحقوقية جوخدار إلى جانب 4 مرشحين آخرين، هم مدير مكتب شبكة "الجزيرة" في غزة وائل الدحدوح، والمدون الصيني روان شياوهوان، ومجموعة من الصحفيين الإيرانيين، ومن البيرو غوستافو غوريتي الناشط في مجال الصحافة الاستقصائية بأميركا اللاتينية.