الجيش الإسرائيلي يأمر 5 من جنوده بالعودة من أوروبا مخافة اعتقالهم هناك

أفاد موقع قناة إن 12 الإخباري الإسرائيلي أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي طلب من 5 جنود خدموا في غزة وسافروا إلى أوروبا العودة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من صدور أوامر اعتقال بحقهم.

وبحسب الموقع فإن الجنود المعنيين قاموا بتصوير أنفسهم أثناء خدمتهم في قطاع غزة، ولم يتم حتى الآن فتح أي إجراءات جنائية أو تحقيقات ضد هؤلاء الجنود.

وجاء إصدار التوجيه العسكري بعد تقييم للمخاطر أجراه الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل ومجلس الأمن القومي، وقد أخذ التقييم في الاعتبار حالة البلاد والشكاوى المقدمة ضد الجنود.

ولفت الموقع إلى إحدى الحالات حيث اضطر جندي احتياطي سافر إلى قبرص في نوفمبر/تشرين الثاني أن يصعد بسرعة على متن رحلة متجهة إلى إسرائيل بعد أن سعت السلطات المحلية إلى استدعائه للاستجواب.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست أمس تحقيقا صحفيا تضمن شهادات لجنود حول الفظائع التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة.

واستندت الصحيفة لحالات وثقها الجنود أنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشملت عمليات التهجير الجماعي واعتقال المدنيين الغزيين وهم عراة وتفجير البيوت والمدارس وإشعال النار فيها بعد نهبها، ناهيك عن دعوات صريحة لسحق وطرد الفلسطينيين وتنفيذ عمليات استيطان في غزة.

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ولم تقتصر الأفعال، التي وثقها الجنود بالصوت والصورة، على ذلك بل ظهرت مقاطع لجنود بجانب جثث فلسطينيين وأخرى لجنود وهم يتلفون محتويات بيوت فلسطينية ويلتقطون صورا لهم وهم يلبسون ثيابا داخلية لسيدات فلسطينيات.

واستعرض تقرير لصحيفة استنتاجات لتحليل أكثر من 120 صورة ومقطعا مصورا على مدى 14 شهرا من حرب إسرائيل على غزة، سجل معظمها جنود بأنفسهم، تظهر الاحتفاء بتلك الأفعال الشنيعة.

وقال الخبراء القانونيون الذين راجعوا مقاطع الفيديو التي جمعتها الصحيفة إن الجنود بفعلتهم هذه يسجلون أدلة على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.